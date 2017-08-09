مدير أمن قنا : مستمرون في حصار العناصر الإرهابية

وكالات: قال اللواء علاء محمد العياط، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا: يستمر حصار العناصر الإرهابية بالمنطقة الجبلية بناحية الكرنك بمركز أبو تشت، من خلال تمركزات أمنية مدعومة بقوات الأمن المركزي والمجموعات القتالية والسيارات المصفحة والمدرعات لضبط تلك العناصر. وأضاف مدير الأمن، في تصريح صحفي اليوم، أن

وكالات:

قال اللواء علاء محمد العياط، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا: يستمر حصار العناصر الإرهابية بالمنطقة الجبلية بناحية الكرنك بمركز أبو تشت، من خلال تمركزات أمنية مدعومة بقوات الأمن المركزي والمجموعات القتالية والسيارات المصفحة والمدرعات لضبط تلك العناصر.

وأضاف مدير الأمن، في تصريح صحفي اليوم، أن رجال الشرطة بمختلف قطاعات مديرية الأمن مستمرون في شن الحملات وتمشيط جبال الكرنك والدروب والصحراوية الوعرة لضبط الإرهابيين.

وأشار سابقا أنه تم التحفظ علي جثث الإرهابيين بمستشفي بمدينة قنا، وتم سحب عينات لتحليل الـ”dna” للتوصل إلى هوية تلك العناصر التي تمت تصفيتها أثناء مداهمة قوات الأمن للمنطقة الجبلية، مؤكدًا عن عدم وصول النتائج حتى الآن وعدم وجود إصابات بين صفوف قوات الأمن.