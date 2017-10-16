مدير أمن الفيوم يفاجئ الحماية المدنية بزيارة ميدانية

وكالات: فاجأ اللواء خالد شلبي، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إدارة الحماية المدنية بالمحافظة للوقوف على مدى استعداد القوات للتعامل مع أي بلاغات أو تداعيات أمنية ومدى جاهزية القوات وتمكنها من أداء المهام المكلفة بها على الوجه المطلوب. والتقى مدير الأمن الضباط والأفراد بحضور مدير الإدارة العمي

وكالات:

فاجأ اللواء خالد شلبي، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إدارة الحماية المدنية بالمحافظة للوقوف على مدى استعداد القوات للتعامل مع أي بلاغات أو تداعيات أمنية ومدى جاهزية القوات وتمكنها من أداء المهام المكلفة بها على الوجه المطلوب.





والتقى مدير الأمن الضباط والأفراد بحضور مدير الإدارة العميد جابر بهاء، حيث أثنى المدير على المظهر الانضباطي المشرف لهم وأسلوب تعاملهم مع المواطنين والعمل على تطبيق القانون واحترامه، وتفقد عنبر الإعاشة لمتابعة أوجه الرعاية المقدمة للمجندين، كما تفقد الحملة الميكانيكية للإدارة، وأكد ضرورة وأهمية استمرار التدريب للارتقاء بمستوى الأداء، وشهد بيانات عملية للقوات، كما تفقد مخزن السلاح والعهد، وشدد على تنظيف السلاح بشكل دوري.

ووجه مدير أمن الفيوم قوات الحماية المدنية بدوام الاستعداد والسرعة في الاستجابة عند تلقي البلاغات واستنفار كل الخدمات وتفعيل الخطط الأمنية ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع بالتنسيق مع كل الجهات.