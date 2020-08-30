مدير أمن الجيزة : ضبط عدد كبير من مخالفات البناء بالمحافظة

وطالب رئيس الوزراء بوضع خطة واضحة تتضمن تحديد المسئولين عن متابعة البناء العشوائي المخالف إداريا ، وكذلك من الناحية الأمنية في مديرية الأمن

قال اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة أن الفترة الأخيرة شهدت تعاملا حاسما مع كبار المخالفين في مخالفات البناء في محافظة الجيزة ، وفي هذا الصدد تم ضبط عدد كبير منهم، وأكد على أنهم مستمرون في تطبيق القانون.



مدير أمن الجيزة قال ذلك خلال مشاركته في اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم لمتابعة جهود إزالة التعديات وأعداد الذين تقدموا بطلبات تصالح إلى المحافظة، بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة .

وقال مدير أمن الجيزة أن التقنيات الحديثة سوف تساعدهم في سرعة رصد أية مخالفة، وسرعة التعامل معها على الفور.

وأكد على أنه يتم التنسيق مع المحافظة بصورة كاملة بهذا الشأن، حيث تتم أعمال الإزالات بصورة دورية.

مدير أمن الجيزة : التقنيات الحديثة سوف تساعدنا في سرعة رصد أي مخالفة

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أن الدولة لديها منظومة حديثة للتغيرات المكانية حالياً، وتعمل على رصد أي بناء مخالف في لحظته، وأي مواطن سوف يشرع في وضع أساس بناء مخالف عليكم إزالته فوراً، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده بالحال.

وطالب رئيس الوزراء بوضع خطة واضحة تتضمن تحديد المسئولين عن متابعة البناء العشوائي المخالف إداريا ، وكذلك من الناحية الأمنية في مديرية الأمن.



و قال : “الدولة حاضرة، والقانون سينفذ على الجميع، ويد القانون قوية”، وطالب بإنشاء وحدة لرصد التغيرات المكانية بالمحافظة للمتابعة على مدار اليوم.



واستعرض اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خلال الاجتماع ، المقترح السابق والحالي لتطوير قطاع “شارع الأربعين”، وأيضا مخطط تطوير قطاع شارع “خاتم المرسلين” من شارع “ترعة الزمر” شرقا وحتى شارع “عثمان محرم” غربا.

وشرح المحافظ ملامح تطوير ميدان المنيب ، بدءا بحصر قطع الأراضي، حيث أنه تبين وجود قطع أراض غير مستغلة إما ملكية خاصة أو ملكية تابعة لوزارة الأوقاف أو الإصلاح الزراعي، أو وزارة الري.

وتم استعراض الخطوط التشغيلية لسيارات النقل بميدان المنيب في محافظة الجيزة ، التي تبلغ 17 خطا، والنقاط التي يمكن إزالتها لأجل توسعة الطريق، ودراسة الأنشطة المختلفة التي يمكن إقامتها .

وتم الإشارة إلى أن مشروع تطوير ميدان المنيب يتكون من “مركز المنيب للتنقل”، ومدرجات جلوس حجرية، وأسطح خضراء مدرجة خاصة بالمبنى الرئيسي، وجلسات مظللة، وكوبري عبور مشاة، ومسار تجاري، إضافة إلى بوابات الحديقة، ومعابر مشاة مرتفعة، ومحلات تجارية.

واستعرض محافظ الجيزة مشروع تطوير طرق شمال الجيزة “محاور الحركة”، التي تتضمن شوارع “المطار” و”امتداد الوحدة” و”عزبة المطار.

وأشار إلى أن عدد الوحدات السكنية المقترح إعادة تسكينها في الشوارع الثلاثة 789وحدة، ويبلغ عدد المحلات المقترح إعادة تسكينها أو تعويضها 350 محلا.

وعرض اللواء أحمد راشد المقترحات الثلاثة لتطوير منطقة إمبابة القديمة.