مدير أمن الجيزة: حاصرنا نيران حريق كنيسة أبوسيفين خلال ربع من ساعة التعامل (فيديو)

قال اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة ، إن قوات الحماية المدنية التابعة للمديرية تمكنت من السيطرة على النيران ومحاصرتها في حريق كنيسة أبو سيفين ، خلال ربع ساعة من تعاملها مع البلاغ، بعد استنفار جميع خدمات المديرية والوصول في أقل من خمس دقائق لموقع الحادث.

وأشار مدير أمن الجيزة، في تصريح نقلته فضائية اكسترا نيوز، اليوم الأحد إلى أن المعمل الجنائي بعد فحص موقع الحريق كشف عن وجود ماس كهربائي ناتج عن استخدام مولد كهربائي وجهاز تكييف داخلي، عقب ذلك حدث الشرر الناتج عنه الحريق.

وأوضح أبوالنصر، إنه تبلغ للمديرية بوجود حريق في كنيسة أبو سيفين الساعة 8 و57 دقيقة، ووصلت قوات الحماية المدنية بكامل معداتها الساعة 9 ودقيقتين.

ولفت إلى التمكن من محاضرة النيران عقب التعامل مع البلاغ وفي مدة ربع ساعة تمت السيطرة على الموقف.

وأكد على تقديم الدعم الكامل والمتابعة، مع التمكن من منع امتداد النيران للعقارات المجاورة، والعمل على سرعة إخراج المتواجدين في الداخل.

وأعلنت وزارة الداخلية عن إصابة ضابطين و3 أفراد من قوات الحماية المدنية في حريق كنيسة أبوسيفين في محافظة الجيزة، الذي نشب اليوم الأحد، واتضح أنه نتيجة خلل كهربائي.

وأدى حريق كنيسة أبوسيفين إلى مصرع وإصابة العشرات منهم القس عبد المسيح بخيت.