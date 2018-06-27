مدير أكساد: أزمة العرب في المؤتمرات الجوفاء دون تنفيذ الخطط

الصاوي أحمد قال الدكتور رفيق صالح، المدير العام للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد"، إن خطة العمل العربية تستهدف تنفيذ مشروعات تكون نموذجية، تخدم القطاع الزراعي والمائي العربية في مواجهة مخاطر التغيرات المناخية. وأشار صالح، إلى أن أزمة…

الصاوي أحمد

قال الدكتور رفيق صالح، المدير العام للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد”، إن خطة العمل العربية تستهدف تنفيذ مشروعات تكون نموذجية، تخدم القطاع الزراعي والمائي العربية في مواجهة مخاطر التغيرات المناخية.

وأشار صالح، إلى أن أزمة العرب الحالية في أن حياتهم هي المؤتمرات الجوفاء بدلاً من التنفيذ العملي للخطط العلمية على أرض الواقع لخدمة القطاع الزراعي وتطوير والتأقلم مع التغيرات المناخية، ما يستوجب الانخراط في عقد ورش عمل تحقق الاستفادة للمجتمع الزراعي.

وافتتح الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأرضي، اجتماعات الدورة 34 للجمعية العمومية للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد”، اليوم الأربعاء، نيابة عن المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من وزراء الزراعة العرب.