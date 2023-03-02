مدير أعمال وائل جسار لـ«المال»: نقيم حفلا غنائيا كبيرا ببورسعيد 4 مارس

كشف عبده كساب مدير أعمال النجم اللبناني الكبير وائل جسار للمال ، عن استعداد جسار لإحياء حفل غنائي كبير بمدينة بورسعيد .

وأشار كساب إلى أن الحفل سيقام السبت 4 مارس الجاري ، وسيصل برفقة وائل جسار لبورسعيد مساء الجمعة القادمة وبمجرد انتهاء الحفل سيعودان مرة ثانية لبيروت لاستكمال أنشطتهما الفنية وجولات وائل الغنائية في العديد من الدول العربية والأوروبية .

وتابع قائلا إن الحفل سيشهد مفاجأت فنية كبيرة للجمهور ببورسعيد ، وسيقام بإحدى الفنادق الكبرى بها ، يحضره جمهور كبير بالإضافة لعدد من الشخصيات الهامة في المدينة أيضا .

ويقدم فيه جسار أغنياته الشهيرة التي أحبها الجمهور منه في مسيرته الفنية على مدى سنين طويلة ، بالإضافة لأغنيته الجديدة ” لو تخاصمني” التي طرحها مؤخرا ولاقت نجاحا جيدا .