مدير أعمال الكوميسا: 70% من تكلفة المنتجات نقل فقط

أحمد اللاهونىقالت ساندرا أويرا، المدير التنفيذى لمجلس أعمال الكوميسا، إن المجلس يفتقد أسواق كثيرة داخل إفريقيا بسبب عدد من التحديات، أبرزها أعمال التهريب والمصاريف الإدارية المرتفعة، فضلاً عن الفساد المستشرى داخل المؤسسات الحكومية.واعترفت خلال كلمتها بورشة العمل المقامة -اليوم الثلاثاء- بشراكة ب

أحمد اللاهونى

قالت ساندرا أويرا، المدير التنفيذى لمجلس أعمال الكوميسا، إن المجلس يفتقد أسواق كثيرة داخل إفريقيا بسبب عدد من التحديات، أبرزها أعمال التهريب والمصاريف الإدارية المرتفعة، فضلاً عن الفساد المستشرى داخل المؤسسات الحكومية.

واعترفت خلال كلمتها بورشة العمل المقامة -اليوم الثلاثاء- بشراكة بين اتحاد الصناعات المصرية ومجلس أعمال الكوميسا، تحت عنوان “مصر .. حوار الموارد المحلية والشراكات الإقليمية” بأحد فنادق القاهرة، بوجود المشاكل التى عرضها اتحاد الصناعات المصرية والذى يؤثر على حجم التجارة البينية، والمتمثلة فى ارتفاع تكاليف النقل واللوجيستيات، موضحة أن 70% من تكلفة المنتجات لمصاريف النقل فقط.