مدير آثار أبو سمبل: الفرنسيون والألمان والصينيون أبرز الوافدين

❏ إضافة 3 رحلات شارتر جديدة من «الصين» لـ «أسوان» أوائل أغسطسالمال ـ خاصاستقبلت منطقة آثار أبوسمبل بمحافظة أسوان نحو 54 ألفا و917 زائر خلال الأشهر الستة الماضية بنمو %17.6 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق له 2016 والذى جاء فيه نحو 46 ألفا و700 زائر.وقال حسام عبود، م

❏ إضافة 3 رحلات شارتر جديدة من «الصين» لـ «أسوان» أوائل أغسطس



المال ـ خاص

استقبلت منطقة آثار أبوسمبل بمحافظة أسوان نحو 54 ألفا و917 زائر خلال الأشهر الستة الماضية بنمو %17.6 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق له 2016 والذى جاء فيه نحو 46 ألفا و700 زائر.

وقال حسام عبود، مدير عام منطقة آثار أبو سمبل، لـ «المال»، إن السبب الرئيسى وراء تلك الزيادة، يعود إلى قيام بعض الدول الأجنبية وأبرزها ألمانيا وفرنسا برفع الحظر عن مصر، لافتاً إلى أن السائح الصينى يحتل حاليا المرتبة الأولى فى قائمة السائحين الوافدين لمدينة أسوان.

وكان القطاع السياحى، تعرض لضربة قوية بعد سقوط الطائرة الروسية «ميتروجيت» فى سيناء أكتوبر 2015، مما نتج عنه إعلان بعض الدول الأجنبية حظر السفر لمصر، بالإضافة إلى قيام روسيا وإنجلترا بوقف رحلاتهما لمدينة شرم الشيخ.

ولفت «عبود» إلى أنه من المقرر زيادة عدد رحلات الطيران «الشارتر» الوافدة من الصين لمدينة أسوان بنحو 5 رحلات أسبوعيا،ً بدلاً من رحلتين، مع أوائل الشهر الجارى، متابعاً أن هذا الأمر سيسهم فى زيادة تدفق أعداد السائحين الصينين بنحو %100.

وأشار إلى أن التحسن فى معدلات السياحة الوافدة من السوق الصينى ناتجة عن الاتفاقيات التى عقدها الرئيس السيسى مؤخراً مع الرئيس الصينى.

يذكر أن العلاقات المصرية الصينية، فى الفترة ما بين ديسمبر 2014 ، ديسمبر 2015 شهدت تطوراً على المستويين السياسى والاقتصادى والذى كان انعكاسا للزيارتين اللتين قام بهما الرئيس عبد السيسى إلى الصين خلال تلك الفترة، إذ تم توقيع أكثر من 30 اتفاقا ثنائيا فى مجالات مختلفة، ويصل حجم التبادل التجارى بين البلدين حاليا 11 مليار دولار.

وفى سياق متصل، أكد «عبود» أن معدل الزيارات الوافدة من السوق الألمانية للمنطقة لم يتأثر بعد حادث طعن 6 سائحين بمدينة الغردقة.

