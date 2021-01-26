اقتصاد وأسواق

مديرية صحة القليوبية تحصل على لقاح كورونا (صور)

حملات التطعيم ضد فيروس كورونا مستمرة
المرسي عزت 7:17 م, الثلاثاء, 26 يناير 21 7:17 م, الثلاثاء, 26 يناير 21

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حصل اليوم مدير مديرية الصحة بمحافظة القليوبية والفريق الطبي التابع على لقاح فيروس كورونا.

وشهدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الأحد الماضي، فعاليات تلقي أولى جرعات لقاح فيروس كورونا للأطقم الطبية من داخل مستشفى أبوخليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية.

واطلعت وزيرة الصحة على آلية تسجيل بيانات متلقي اللقاح، واطلاعه على الموافقة المستنيرة وتسجيل كافة تلك البيانات على منظومة التشغيل المميكنة الخاصة بتلقي اللقاحات.

ورافقت الوزيرة أول طبيب وأول ممرض مصري‏ يحصلان على جرعة لقاح فيروس كورونا، حيث استمعت إلى شرح لآلية تلقي اللقاح بدايةً من تسجيل البيانات ومواعيد الجرعات الثانية وطريقة التواصل مع متلقي اللقاح.

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كما شهدت مرحلة ما قبل التطعيم من قياس الضغط والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي، وتقدمت الوزيرة لهما بالشكر ولكافة العاملين بمستشفى أبوخليفة للعزل الذين استطاعوا بمجهوداتهم التصدي لتلك الجائحة، مؤكدة أن كافة الأطقم الطبية كتبت تاريخًا جديدًا للطب في ظل مواجهة وباء عالمي.

تم تسجيل لقاح “سينوفارم” الصيني في مصر من قبل هيئة الدواء المصرية وحصل على موافقة الطوارئ المصرية قبل إتاحته.. كما أنه جار تسجيل ٣ لقاحات أخرى، بالإضافة إلى استكمال استقبال شحنات لقاح سينوفارم الصيني.

وأشارت وزيرة الصحة في تصريحات سابقة إلى أن لقاح (سينوفارم) الصيني أثبت فاعلية فى التجارب الإكلينيكية تصل إلى 89% في إنتاج أجسام مضادة، و99% حماية من الإصابة، و100% حماية من ظهور الأعراض العنيفة والحرجة، لافتة إلى أن تلك اللقاحات تمت تجربتها على مواطنين فوق سن ١٨عامًا، مؤكدة أنه في حال إقرارها للأطفال والسيدات الحوامل سيتم إتاحتها.

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وأشارت الوزيرة إلى أنه لا يتم تسجيل أي لقاحات في مصر إلا بعد التأكد من فاعليتها ومنحها موافقة استخدام طوارئ، وذلك من خلال هيئة الدواء المصرية ووزارة الصحة واللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

كما يتم إجراء 4 أنواع من التحاليل للقاحات التي يتم الحصول عليها بهيئة الدواء المصرية، للتأكد من مأمونيتها، مضيفة أنه سيتم البدء في إرسال اللقاحات اليوم لجميع مستشفيات العزل، الحميات، الصدر بكافة أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن وزارة الصحة والسكان تمتلك سلسلة تبريد تسمح بتخزين 140 مليون جرعة من اللقاحات.

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وقالت الوزيرة إن مصر تتعاون مع شركات عالمية صينية وإنجليزية، وروسية، للحصول على اللقاحات، فضلاً عن التعاون لتوفير اللقاحات من خلال مبادرة “كوفاكس”، مشيرة إلى أن مصر استقبلت خطابات رسمية من رئيس التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI)، بأن أغلبية الأطقم الطبية ستتلقى جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد خلال الربع الأول من العام الجاري 2021.

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بقلم المرسي عزت

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