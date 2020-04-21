مديرية شمال سيناء: مليون فدان صالحة للزراعة فى بئر العبد والحسنة

تستعد محافظة شمال سيناء خلال الفترة الحالية لتشكيل لجنة من عدة جهات حكومية، بشأن تحديد المساحات المحتملة الصالحة للزراعة فى منطقة وسط سيناء التابعة للمحافظة.

قال عاطف عبيد، مدير مديرية الزراعة واستصلاح الأراضى فى محافظة شمال سيناء، لـ»المال»، إن تلك اللجنة تضم مركز بحوث الصحراء، ومركز البحوث الزراعية، ومديرية المياه والرى بالمحافظة، وجهات حكومية أخري.

كشف عن أن المساحة التى تصلح للزراعة فى محافظة شمال سيناء وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية تصل إلى مليون فدان فى مدينتى بئر العبد و الحسنة فى منطقة وسط سيناء، قائلا: «المساحات متوفرة ولكن الأهم كيفية توصيل مياه الرى لتلك المناطق».

أضاف أن محافظة شمال سيناء بها 300 ألف فدان يتم زراعتها بأشجار الزيتون، والمشمش، والخوخ، والعنب، واليوسفي، ومحاصيل زراعية أخري، موضحا أن تلك المساحة فى العريش والشيخ زويد وبئر العبد ورفح.

أوضح أنه بالاتفاق مع مديرية المياه والرى بالمحافظة سيتم تحديد أفضل تلك المواقع والمساحات التى من الممكن زراعتها.

قال إن رى تلك المناطق سيكون من عدة جهات، ترعة السلام ومياه صرف بحر البقر المعالجة للزراعة.

كان مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أكد مؤخرًا أن هناك تكليفات صدرت من رئيس الجمهورية للعمل على زيادة الرقعة المزروعة فى سيناء، خاصة فى منطقة وسط وشمال المحافظة.

اضاف مدبولى أن هناك تكليفات بسرعة البدء فى إعداد أراضٍ جديدة لزراعتها، خاصة فى وسط وشمال سيناء مع الانتهاء من مشروع معالجة مياه مصرف بحر البقر، وأيضا مشروع معالجة مياه مصرف المحسمة، بجانب المياه المتوافرة من ترعة السلام.

أكد مدبولى أنه سبق وطلب من وزير الزراعة توجيه فرق عمل للتأكد من صلاحية عدد من الأراضى، وهناك بالفعل تقرير مبدئى بشأن صلاحية أراضى جديدة للزراعة فى وسط وشمال سيناء.

وجه مدبولى بسرعة إعداد دراسات تفصيلية بشأن هذه الأراضى مع تدقيقها بإحداثياتها، ومسارات مياه الري، حتى يتم العرض بصورة تفصيلية على الرئيس عبدالفتاح السيسى.