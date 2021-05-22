مديرية ري البحيرة تواصل تطهير الترع والمصارف وصيانة محطات الصرف

بهدف الحفاظ عليها من التلوث وإزالة أي تعديات

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على المتابعة اليومية لحالة المصارف والمجاري المائية بنطاق المحافظة من حيث حالة التطهيرات ومناسيب المياه بها للحفاظ عليها من التلوث وكذا إزالة أي تعديات.

وأشار المهندس مجدي الشحات وكيل وزارة الري بالبحيرة إلى أن المديرية خلال الأسبوع الماضي قامت بإزالة المخلفات من أمام محطة زرقون ونطاق زرقون على مصرف اللوية وصاولة مصب مصرف جنابية زرقون الشرقي ومتابعة مناسيب المحطة وحالة الجسور بزمام هندسة صرف الرحمانية .

بالإضافة الى محطة حلق الجمل والتطهير أمام الوحدات لضمان رفع كفاءة التشغيل للحفاظ على المناسيب في الحدود الطبيعية والآمنة، علاوة على تطهير محطة رفع الدلنجات والنطاق بعمال الصيانة بهندسة صرف الدلنجات .

كما تم المرور على الرياح البحيري وفم ترعة ساحل مرقص من الفم حتى ك ٢٥ وترعة الأنصارية من الفم حتي النهاية والمرور على محطات خط البكوات والمشايخ وأبو جازية وكذلك المرور على ترعة بويط لمتابعة حالة الري بها بالإضافة إلى المرور على ترعة الخزان ونهاية ترعة الجرن .

كما تم إصلاح وحدة خلط وسيط الجنينة بهندسة دمنهور، وإستكمال أعمال نزع حشائش وتطهير ترعة ساحل، والانتهاء من الحبس المقرر لمفيض ترعة المرج على فرع رشيد وذلك لإحلال وتجديد المفيض بهندسة شبراخيت .

كما تم متابعة حالة الري بترع الأبعادية وعبد الحميد والصفاصيف وشغميم والشركة وحفص وأبو دياب الأسفل والجندي وسوريال وبحر الإحكار الأسفل وج الخيري وبحر الإحكار الأعلى ودنشال الغربي ومحطات الخلط الوسيط بنهاية ترعة أبو دياب الأسفل من مصرف الشريشرا بزمام هندسة ري دمنهور .

وتم إصلاح وحدة خلط وسيط سمخراط رقم ٢ بهندسة الرحمانية بالإدارة العامة لري غرب البحيرة وعمل صيانة للوحدة الثالثة بمعرفة القسم الميكانيكي بالإدارة والصيانة الوقائية بالبحيرة، كما تم إستلام محطة تروجة الجديدة بمعرفة مصلحة الميكانيكة .

وتم عمل مناسيب محطة المالحة وأعمال التطهير ميكانيكا لمصرف أبو الزرازير ك ٥,٠٠٠ وصيانة وتطهير أمام الوحدات بهندستي صرف رشيد والمحمودية للمساهمة في رفع كفاءة التشغيل للحفاظ على المناسيب مستقرة وفي الحدود الطبيعية والآمنة ، بالاضافة إلى أعمال تطهير ونزع حشائش مصرفي الداير وفرع البرية بزمام هندسة صرف إدكو.