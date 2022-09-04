مديرية ثقافة مطروح تنهي المهرجان الصيفي لموسم 2022

أنهت مديرية ثقافة مطروح المهرجان الصيفى الثقافى لموسم 2022 بمشاركه 15فرقة من فرق الفنون الشعبية والتنورة التراثية والموسيقي العربية والفرق النوعية في الفترة من ٢٩ يوليو وحتى ٢٩ أغسطس، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

وأوضح محمد حمدى مدير عام مديرية ثقافة مطروح أن مهرجان صيف بلدنا تم من خلاله تنظيم عدد من الأمسيات الفنية بحضور جماهيري كبير من أهالي مطروح وزائريها، والذين أعربوا عن سعادتهم بالعروض الفنية التى تنظمها قصور الثقافة بمشاركة عدد من الفرق الفنية لمحافظات الجمهورية وما تعرضه من ثقافات وتراث فنى يميز كل محافظة.

وأشار مدير عام ثقافة مطروح إلى أن فاعليات ليالي صيف مطروح الفنية 2022 بفرع ثقافة مطروح و الذى نظمته الإدارة المركزية للشؤن الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي بمشاركة 15 فرقة من الفرق الفنية المشاركة مع محافظة مطروح هذا العام ومنها فرقة بورسعيد للفنون الشعبية وفرقه النيل للموسقي والغناء الشعبية وفرقه سوهاج الشعبية والشرقية وكفر الشيخ وأسوان وقنا وطنطا وأسيوط والعريش والأنفوشى ،وأوبرا عربي إسكندرية والحرية اسكندرية للفنون الشعبية .

وكذلك فرق مصطفى كامل للموسيقى العربية وأبو قير للموسيقى العربية وكورال الجيزة بالاضافة إلى فرقة مطروح للفنون الشعبية والتنورة التراثية مع تقديم العديد من الاستعراضات و التابلوهات الغنائية والراقصة والتنورة وغيرهابالاضافة الى افتتاح معرض مرسى مطروح للكتاب بجوار مسرح الشاطئ بكورنيش مرسى مطروح ،بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب في الفترة من 4 وحتى 13 اغسطس الماضى بعدد 14 جناحاً لهيئة الكتاب و عدد من دور النشر والطباعة وضم عدد من الكتب فى كافة المجالات العلمية والتخصصات الثقافية والسياسية والدينية والأطفال والآداب والفنون والتراث وغيرها ، وبأسعار رمزية فى متناول الجميع.