مديرية تموين مطروح تضبط 47 مخالفة متنوعة بمدينة العلمين

تمكنت مديرية تموين مطروح برئاسة المهندسة هند مساعد، مدير عام المديرية وبالتعاون مع مباحث التموين من ضبط 47 مخالفة تموينية متنوعة بمدينة العلمين وإحالة المخالفات إلى النيابة العامة .

يأتي ذلك استمرارا لجهود محافظة مطروح في مراقبة الأسواق ومتابعة المعروض من السلع الغذائية والتأكد من سلامتها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى واللواء خالد شعيب محافظ مطروح قد افتتحا معرض ديارنا للمنتجات البيئية والتراثية وذلك بمدخل مارينا ( ٥ ) بمدينة العلمين بحضور الدكتورة ميرفت صبري، مساعد وزيرة التضامن و عدد من أعضاء الهيئة البرلمانية بمطروح والنائب رزق علواني والنائب جمال الشوري، و عبد السلام كويلة نائب رئيس مدينة العلمين وفاطمة أنور مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح و فتحى الجمل مستشار المحافظ لشئون التضامن الاجتماعي وعدد من عمد ومشايخ العلمين .

ووجه محافظ مطروح الشكر لوزارة التضامن الاجتماعي لحرصها على افتتاح معرض ديارنا كل عام وما يتيحه من فرص للعارضين من ترويج وتسويق لمنتجاتهم خاصة البيئية والتراثية وما يوفره من مورد اقتصادي لهم .

يشارك في المعرض عارضون من جميع محافظات الجمهورية ومستهدف هذا العام مشاركة 500 عارض طول فترة المعرض الذى يتم تنظيمه على 4 مراحل طوال شهري يوليو و أغسطس.

وتشارك محافظة مطروح بالمرحلة الأولى بالمعرض بمنتجات واحة سيوة البيئية المتميزة التي تلاقي إقبالا كبيرا عليها بسبب شهرتها وجودتها التي تتميز بها.