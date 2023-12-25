مديرية تموين مطروح تضبط مواد حلويات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك

تمكنت مديرية تموين مطروح من ضبط نصف طن من مواد تزيين التورتات و الجاتوه منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الأدمي داخل مخزن تابع لأحد محلات الحلويات الشهيرة بمطروح، وذلك من خلال حملة موسعة من إدارات الرقابة والتجارة الداخلية وبالاشتراك مع مباحث التموين بمطروح على الأسواق.

وأشارت المهندسة هند مساعد مدير عام مديرية تموين مطروح أنه تم التحفظ على هذه الكمية وتم تحرير محضر بالواقعة وإرساله للنيابة العامة بمطروح لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفى هذا السياق، أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، على استمرار جهود المحافظة للقضاء على كافة صور الفساد والغش التجارى بالأسواق، مشيرا إلى تكثيف الحملات التموينية بمدن ومراكز المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من توافر كافة مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدي لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

وشدد محافظ مطروح على استمرار تكثيف الحملات على الأسواق بمدن ومراكز المحافظة واتخاذ كافة الاجراءات الرادعة ضد المخالفين وتطبيق القانون بكل حزم حرصا على سلامة وصحة المواطنين.