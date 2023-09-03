مديرية تموين الإسكندرية تواصل حملاتها على محال بيع السجائر وتضبط مخالفات جديدة

تستمر مديرية التموين بالإسكندرية فى الحملات التموينية، على السجائر وذلك بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لضبط ومتابعة الأسواق وتم ضبط محال تبيع السجائر بأسعار تزيد عن السعر الرسمى.

حيث أصدر المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية ، مدير مديرية التموين بالإسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على الأسواق.

وقامت إدارة العامرية التموينية بالمديرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة وتحت إشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بحملة تموينية بنطاق الإدارة والتى أسفرت عن الآتى:

ضبط أحد محال الجملة لبيع المواد الغذائية لامتناع المسئول عن المحل عن بيع السجائر وتم التحفظ على عدد ٤٠٠ علبة سجائر مختلفة الأنواع ( ال ام – مارلبورو – روزمان).

ضبط أحد محلات التجزئة لقيامه ببيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي وتم التحفظ على عدد ١٤٠ علبة سجائر ( كليو باترا – بوكس ).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.