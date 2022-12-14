Loading...

مديرية تموين الإسكندرية تضبط 2 طن أرز شعير بأحد المخازن بدون تصريح

Loading...

المحظور تخزينه أو تداوله إلا بعد الحصول على إذن من مديرية التموين

مديرية تموين الإسكندرية تضبط 2 طن أرز شعير بأحد المخازن بدون تصريح
معتز محمود

معتز محمود

4:16 م, الأربعاء, 14 ديسمبر 22

نجح قسم صيانة الحبوب برئاسة أماني حلمي والتابع لإدارة الرقابة في مديرية تموين الإسكندرية تحت اشراف مؤنس محمد، في ظبط 2 طن أرز شعير محلي حصاد هذا الموسم، والمحظور تخزينه أو تداوله إلا بعد الحصول على إذن من مديرية التموين طبقا للتعليمات الوزارية المنظمة لهذا الشأن 


وشنت المديرية حملة من المفتشين مصطفى محمود مفتش بقسم صيانة الحبوب ومحمود الديب مفتش بقسم صيانة الحبوب وأحمد حسن مفتش برقابة المديرية وأحمد علي مفتش برقابة المديرية. 
 وتم ضبط مخزن بمنطقة العامرية يحتوي على 2 طن أرز شعير محلي حصاد هذا الموسم والمحظور تخزينه أو تداوله إلا بعد الحصول على إذن من مديرية التموين طبقا للتعليمات الوزارية المنظمة لهذا الشأن .

جريدة المال

يأتى ذلك تنفيذا للتعليمات الوزارية فى تداول سلعة الأرز فقد شدد السيد المحاسب محمد سعد الله مدير مديرية تموين الإسكندرية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية على أجهزة الرقابة بالمديرية بتشديد الرقابة على تداول سلعة الأرز.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة .

معتز محمود

معتز محمود

4:16 م, الأربعاء, 14 ديسمبر 22