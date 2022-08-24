مديرية تموين الإسكندرية تضبط مخالفات في عدة مخابز وتغلق أحدها شهرا

قامت بعض الإدارات التموينية التى تتبع مديرية تموين الإسكندرية بشن حملات على المخابز البلدية خلال اليومين الماضيين وتم خلالها ضبط حالات متنوعة لبعض المخالفات حيث قامت بعض المخابز البلدية بالتصرف فى حصص الدقيق وأخرى بتجميع دقيق بلدى مدعم .

وتأتى تلك الحملات طبقا لتوجيهات المحاسب محمد سعد الله مدير مديرية تموين الإسكندرية وكيل وزارة التموين بالمحافظة بتشديد الرقابة على المخابز البلدية ومتابعة حركة الدقيق البلدى المدعم حفاظا على مقدرات الدولة .



وفي السياق ذاته، قامت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بشن حملات على المخابز البلدية فى نطاق الإدارة.

وأسفرت عن ضبط أحد المخابز البلدية لقيام المدير المسئول عن المخبز بالتصرف فى عدد 85 جوال دقيق زنة 50 كجم بإجمالى ٤ أطنان وربع دقيق بلدى مدعم.

كما تم ضبط أحد المخابز البلدية لقيام المدير المسؤول عن المخبز بحيازة و تجميع عدد 11 جوال دقيق بلدى مدعم زنة الجوال 50 كجم تم تجميعها عن طريق إنقاص وزن الرغيف حيث وجد الرغيف الناتج من المخبز ناقص الوزن.

كما تم ضبط أحد المخابز البلدية لقيام صاحب المخبز بإنتاج خبز ناقص الوزن بالمخالفة للتوجيه الوزارى ٣٧ لسنة ٢٠٢٠ وتم اتخاذ الإجراءات نحو غلق المخبز لمدة شهر ، و قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

كما قامت إدارة تموين وسط التابعة إلى مديرية تموين الإسكندرية بضبط أحد المخابز البلدية قام بتجميع أكثر من نصف طن دقيق بلدى مدعم وذلك طبقا لتوجيهات المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالأسكندرية بتشديد الرقابة على المخابز البلدية و متابعة حركة الدقيق البلدى المدعم حفاظا على مقدرات الدولة



وقامت إدارة تموين وسط اليوم برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة وفريق عمل الإدارة بشن حملات على المخابز البلدية فى نطاق الإدارة.

وأسفرت عن ضبط أحد المخابز البلدية بمنطقة محرم بك قام بتجميع عدد 11 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم بإجمالى 550 كجم دقيق بغرض التربح الغير مشروع من أموال الدعم

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة.