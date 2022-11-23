مديرية تموين الإسكندرية تشن حملات لتشديد الرقابة على المصانع

تمكنت مديرية التموين بالإسكندرية برئاسة أحمد عبد الحميد القائم بأعمال مدير التجارة الداخلية وفريق العمل التابع له من ضبط مصنع لتعبئة الشحوم وزيوت سيارات بدون ترخيص من الجهات المختصة.

وتم تحريز ماكينة تعبئة شحوم بداخل المصنع وماكينة طباعة تاريخ الإنتاج و الصلاحية وعدد 200 جالون × 13 كجم غير مدون عليها بيانات و عدد 200 جالون × 20 لتر غير مدون عليها بيانات.

وعدد 50 جالون x 20 لتر غير مدون عليها بيانات و50 جالون x 20 لتر غير مدون عليها بيانات وعدد 200 جالون x 13 كجم غير مدون عليها بيانات و عدد 50 جالون x 16 لتر بدون بيانات.



كما تم ضبط 2000 عبوة فارغة تستخدم في التعبئة، و700 كيلو شحومات داخل جرادل بلاستيكبة، و 300 كيلو زيوت محركات بداخل براميل، و150000 استيكر لصق على العبوات بعد التعبئة.

ويأتى ذلك بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية مدير مديرية التموين بالإسكندرية بتشديد الرقابة على المصانع و المواد البترولية المدعمة ومراقبة الأسواق.

كما تم ضبط سيارة محملة بمكعبات بنزين و سولار مدعم بدون تصريح و تم تحريز 1500 لتر بنزين 3500 لتر سولار وضبط 24 شيكارة أرز زنة الشيكارة 50 كجم بإجمالي 1200 كجم بأحد المخازن بمنطقة خورشيد بدون بيانات ومجهولة المصدر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.