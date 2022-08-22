مديرية تموين الإسكندرية تشن حملات على المخابز البلدية

شنت مديرية تموين الإسكندرية عبر عدد من الإدارات التابعة لها حملات على المخابز البلدية والمحلات التجارية أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات، وذلك بناء على تعليمات علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وشنت إدارة تموين المنتزة برئاسة آمال عبد الحميد مدير الإدارة وإشراف رضا حسن رئيس الرقابة حملات فى نطاق الإدارة أسفرت عن تحرير عدد 35 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 13محضر إنتاج خبز ناقص الوزن ، وتحرير محضر لمخبز سياحى لحيازته شيكارتين دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم باجمالى 100 كجم ، وتحرير عدد ٥ محاضر بيع سجائر بسعر أزيد ـ وتحرير عدد 45 محضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير عدد 29 محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

كذلك قامت إدارة تموين شرق تحت إشراف فريد شوقى رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن تحرير عدد 26 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 6 محاضر انتاج خبز ناقص الوزن ، تحرير عدد 3 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد ، تحرير عدد ١١ محضر عدم حمل شهادات صحية ، تحرير عدد 13 محضر عدم اعلان عن أسعار بيع السلع الغذائية ، تحرير محضر أحوال تنفيذاً لقرار النيابة.

وتأتى تلك الجهود بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد مدير مديرية تموين الإسكندرية ووكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالأسكندريةبتشديد الرقابة على المخابز و الانشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام وضبط الأسواق وتحت إشراف جمال عمار وكيل المديرية.

وقامت إدارة الرقابة التموينية فى مديرية تموين الإسكندرية تحت إشراف مؤنس محمد مشرف إدارة الرقابة بالمديرية و فريق العمل التابع له بحملات والتى أسفرت عن تحرير عدد ٤٥ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ١٧ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن تحرير عدد ٤ محاضر عدم حمل شهادات صحية ، تحرير محضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق.

ومن ناحية أخرى قامت إدارة تموين العجمى برئاسة إبراهيم خلف مدير الإدارة وإشراف ريهام عبد القادر رئيسة الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة، والتى أسفرت عن تحرير عدد 11 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 4 محاضر انتاج خبز ناقص الوزن و تحرير عدد 5 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص.

كما تم تحرير محضر بيع سجائر مجهولة المصدر و مصادرة عدد 250 علبة سجائر متنوعة وتحرير عدد 17 محضر عدم حمل شهادات صحية وتحرير عدد 13محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتحرير محضر استخدام مطبوعات فى تغليف المواد الغذائية بالأسواق.

وقامت إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة و فريق العمل التابع له بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن تحرير عدد 26 محضر المخابز بلدية مخالفة منها عدد 11 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن

تحرير محضر لبقال تموينى مخالف و تحرير محضر لثلاجة حفظ مواد غذائية مخالفة، وتحرير محضر حيازة سجائر مجهولة المصدر و تحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد و تحرير عدد 7 محاضر عدم حمل شهادات صحية و تحرير عدد 7 محاضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق.

كما قامت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الادارة وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن تحرير عدد 28 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 11 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد وتحرير عدد 5 محاضر لعدم حمل شهادات صحية وتحرير عدد 3 محاضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق وتحرير محضر لثلاجة حفظ مواد غذائية مخالفة.

وبدورها قامت إدارة برج العرب برئاسةمحمد العدوى مدير الادارة و فريق العمل التابع له بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن تحرير عدد ١٤ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر بيع اسطوانات بوتاجاز بدون ترخيص و مصادرة عدد 3 اسطوانات بوتاجاز، كما تم تحرير محضر ضبط عدد 864 علبة جبن مثلثات منتهية الصلاحية وتحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد، وتحرير عدد 7 محاضر عدم حمل شهادات صحية وتحرير عدد 4 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

وقام المركز التموينى الشامل لحى غرب و الجمرك برئاسة محمد عادل مدير الادارة و إشراف الدكتورة أمانى الجزار رئيسة الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن تحرير عدد ١٧ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 8 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن و تحرير عدد 3 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، وتحرير عدد 13 محضر لعدم حمل شهادات صحية، وتحرير عدد ١١ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

وتم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.