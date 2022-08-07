مديرية تموين الإسكندرية تشن بعض الحملات وتظبط مخالفات متنوعة

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية عبر بعض الإدارت التموينية التابعة لها بشن بعض الحملات خلال الساعات الماضية أسفرت عن ظبط عدة مخالفات، بعضها يخص مخالفات المخابز البلدية أو بعض الأنشطة الصناعية.

كما قامت إدارة الرقابة التموينية برئاسة مؤنس محمد المشرف على أعمال الإدارة بشن حملات على المخابز البلدية فى نطاق الإدارة، وأسفرت عن ضبط مخبزين بلدى بمنطقة المنتزة قاما بتجميع عدد ٢٩ شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم بإجمالى ما يقارب من طن ونصف دقيق بغرض التربح غير المشروع من أموال الدعم.

ويأتى ذلك طبقا لتوجيهات المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على المخابز البلدية ومتابعة حركة الدقيق البلدى المدعم حفاظا على مقدرات الدولة.

كما قامت إدارة تموين برج العرب والتى تتبع مديرية التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة بشن حملات فى نطاق الإدارة.

وأسفرت عن ضبط مصنع تعبئة سمن نباتي ببرج العرب يقوم باستخدام علامات تجارية غير مسجلة، وتم ضبط والتحفظ على٥٠٠ صفيحة سمن زنة الواحدة ١٠ كجم بإجمالي كمية قدرها ٥٠٠٠ كجم خمسة أطنان، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة.