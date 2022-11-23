مديرية تموين الإسكندرية تحرر محاضر جديدة  للمزارعين المخالفين لقرار توريد الأرز 

تواصل مديرية تموين الإسكندرية تحرير المحاضر للمزارعين المخالفين لقرار توريد الأرز في إطار تطبيق التعليمات الوزارية لمنظومة توريد شعير الأرز لهذا العام، وبتكليفات من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية.

قامت إدارة الرقابة التموينية فى مديرية تموين الإسكندرية بإشراف مؤنس محمد مشرف عام الرقابة التموينية بالمديرية و إدارة تموين و سط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة و اشراف أحمد عبد الرحيم رئيس الرقابة و أحمد هيبة مفتش تموين إدارة وسط وأحمد حسن وأحمد على مفتشى الرقابة التموينية بالمديرية بالاشتراك مع قسم صيانة الحبوب بالمديرية برئاسة أمانى حلمى ومصطفى محمود مفتش قسم صيانة الحبوب، بتحرير 5 محاضر بمنطقة أبيس للمزارعين المخالفين للتعليمات الوزارية بعدم توريد شعير الأرز بإجمالى ٦٤٩٢ كجم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات .

وفى السياق ذاته قامت مديرية تموين الإسكندرية أمس الأول بتحرير ٧ محاضر للمزارعين المخالفين فى توريد الأرز فى إطار تطبيق التعليمات الوزارية لمنظومة توريد شعير الأرز لهذا العام وبتكليفات من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية.



وحررت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية مع مفتشى الرقابة التموينية بالمديرية بالاشتراك مع قسم صيانة الحبوب بالمديرية برئاسة 7 محاضر بمنطقة أبيس للمزارعين المخالفين للتعليمات الوزارية بعدم توريد شعير الأرز بإجمالي ٦٠٠٠ كجم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات .