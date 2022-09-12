مديرية بالإسكندرية تشن حملات تفتيش وتضبط منتجات مجهولة المصدر

قامت عدة إدارات تموينية تابعة إلى مديرية التموين بالإسكندرية بشن حملات أسفرت عن ضبط سلع مجهولة المصدر، وذلك بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على أماكن بيع السجائر، ومطاردة السجائر مجهولة المصدر.

وتمكنت إدارة تموين العجمى التابعة إلى مديرية التموين بالإسكندرية برئاسة إبراهيم خلف مدير الإدارة وإشراف ريهام عبد القادر رئيسة الرقابة ومحمد الشافعى مفتش الإدارة من ضبط أحد المحلات بحيازته و عرضه للبيع عدد ٣٠٠ علبة سجائر متنوعة مجهولة المصدر، وتم مصادرة الكميات المضبوطة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة.

وفى السياق ذاته، وبتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على المصانع والشركات قامت إدارة تموين برج العرب التابعة إلى مديرية التموين بالإسكندرية برئاسة محمد العدوى مدير إدارة تموين برج العرب بشن حملات فى نطاق الإدارة.

تابعة إلى مديرية التموين بالأسكندرية

و أسفرت عن تحرير محضر حيازة خامات ومواد كيماوية لأحبار الأقلام منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على عدد ١٢ كرتونة بداخل كل كرتونة ١٢ عبوة سعة العبوة واحد لتر من مادة إضافات للأحبار منتهية الصلاحية بإجمالي كمية قدرها ١٤٤ لترا وعدد ٦ باستلة زنة الواحدة ٢٠ كجم بداخلها أحبار منتهية الصلاحية بإجمالي كمية قدرها ١٢٠ كجم وعدد ٢ باستلة زنة الواحدة ٢٥ كجم بداخلها أحبار غير مدون عليها أي بيانات من تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ومستوردة وبدون مستندات

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.