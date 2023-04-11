مديرية القوى العاملة بالإسكندرية توفر فرص عمل لذوي الهمم في 6 شركات

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية أن مديرية القوى العاملة بالمحافظة تعمل على توفير كافة سبل الدعم لمختلف الفئات من الشباب وخاصة ذوي الهمم، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لتوفير سبل العيش للمواطنين، والاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص عمل لائقة لهم وتأهيلهم للمهن التي يتطلبها سوق العمل.

وأضاف أن مديرية القوى العاملة بالمحافظة وفرت فرص عمل للشباب عن طريق تنظيم ملتقى التشغيل الخامس لذوى الهمم من الجنسين بالتعاون مع 6 شركات مشاركة وهي: شركة أمريكانا لخدمات، وشركة فرجللو للمنتجات الغذائية، وشركة بداية لتصنيع اللحوم، ومستشفى إبراهيم عبيد، وشركة ليسيكو، وجملة ماركت.

وأوضح محمد كمال وكيل مديرية القوى العاملة بالإسكندرية ، أنه تم عقد المقابلات لـ 35 من المتقدمين واستكمال أوراق المرشحين.. وجار الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالتعيين كما تتضمن الوظائف مجموعة من المزايا منها تأمين اجتماعي ورعاية صحية طبقا للقانون كما تم مراعاة تناسب العمل مع نوع الإعاقة ، وذلك لتحقيق رؤية الدولة لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة.