مديرية القوى العاملة بأسيوط تجري جولات ميدانية لمواقع عمل بالمنطقة الصناعية

أجرت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط، برئاسة علي السيد مدير المديرية، جولات ميدانية لمواقع عمل وإنتاج للوقوف على أوضاع العمال، والاطمئنان على سير العمل والإنتاج بشكل منتظم.

وأشار مدير المديرية إلى أن الجولات شملت زيارة إلى مصانع شيزل للأقمشة “مدينة الصفا الصناعية” ببني غالب حيث يعمل بها عدد (39) عاملا، وجولة ميدانية لمقر “القرية الذكية” أسيوط لمتابعة سير العمل بالشركات ، فضلا عن زيارة لشركة “مطحن الاصدقاء”، حيث يعمل المطحن بكامل طاقته الإنتاجية بمشاركة عدد (١٠٣) عمال.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالتواجد في مواقع العمل لمتابعة سير العمل والإنتاج والاطمئنان على أوضاع العاملين، والحفاظ على استقرار بيئة العمل.