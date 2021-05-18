الإسكندرية

مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية تواصل تنفيذ خطتها الاستثمارية بجميع الحياء

تعمل المديرية بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين ولتحقيق السيولة المرورية
مها يونس 3:25 م, الثلاثاء, 18 مايو 21 3:25 م, الثلاثاء, 18 مايو 21

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تواصل المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية ، متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية المخصصة لرصف الطرق بالمحافظة للعام الجاري، وتعمل المديرية بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين ولتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة، والمُقرر الانتهاء من أعمالها 30 يونيو المُقبل.

وقاربت المديرية على إنهاء الخطة الاستثمارية لعام 2020 – 2021، والتي رُصد لها مبلغ 32.736 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من أرض الإيداع والحفظ “الحضَانة” بمسطح 22.5 كم والطريق المؤدي له بمسطح 5280م، بتكلفة 4 ملايين جنيه.

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وقاربت من إنهاء أعمال رفع الكفاءة بقطاعات طريق مصطفى كامل، بنطاق حي المنتزة أول وحي المنتزة ثان، بقيمة إجمالية 20 مليون جنيه، واستكمال الأعمال بأرض الحفظ والإيداع بطريق أم زغيو بمسطح 22190 متر مسطح بإجمالي تكلفة 3.5 مليون جنيه.

وفي هذا الصدد أوضحت المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية، أنه تم الانتهاء من رصف 175 كم بقيمة إجمالية بلغت 350 مليون جنيه، ضمن أعمال العشوائيات التي تقوم بتنفيذها المديرية، بينما تم تنفيذ طرق بطول تقريبي 232 كم بتكلفة إجمالية بلغت 465 مليون جنيه ضمن الأعمال الجاري تنفيذها، كما تم الانتهاء من أعمال “إعادة الشيئ لأصله” بطول تقريبي 57 كم بتكلفة إجمالية بلغت 115 مليون جنيه، وذلك ضمن الخطة “العادية” المديرية.

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يُشار إلى أنه جار أعمال “اعادة الشيء لأصله” بنطاق المحافظة لجميع المرافق “كهرباء ، مياه، صرف صحي،تحول رقمي، تركيب كاميرات” وتجهيز ما يستجد من أعمال أول بأول.

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بقلم مها يونس

محررة صحفية ، حاصلة على ليسانس آداب شعبة إتصال وإعلام ، إلتحقت بالعمل لدى جريدة المال في مارس 2014، وذلك بعد أن عملت بجريدتي الشروق والصباح منذ عام 2010، وشبكة التليفزيون البريطانية BBC عام ٢٠١٣، وجريدتي الأهالي والغد منذ عام ٢٠٠٨، إضافة إلى جريدة الإسبوع والتي تخصصت بها في العمل كرئيسا لقسم الرياضة.

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