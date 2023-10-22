مديرية الطرق بالإسماعيلية تنفذ عددًا من المشروعات الخاصة بالحياة اليومية للمواطنين

أعلن المهندس أحمد الشيمي، مدير عام مديرية الطرق والنقل، بمحافظة الإسماعيلية عن تنفيذ عدد المشروعات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين على مستوى المحافظة، حيث تشمل إنشاء وتعديل “غرف تفتيش” الصرف الصحي للعمارات بمدينة المستقبل للمراحل “تعاونيات ا ؛ ب”، ومنطقة إسكان مبارك.

كما تم استكمال ما تم تنفيذه خلال العام الماضي ٢٠٢٢ لحل مشكلة تجميع مياه الصرف الصحي أسفل وداخل العمارات السكنية من تغير نوازل الصرف المتهالكة، من خلال ميزانية محافظة الإسماعيلية الخاصة.

كما بدأت مديرية الطرق والنقل في إنشاء كوبري معدني على مصرف المحسمة لتوسيع طريق بر أيسر ترعة السويس “زمام قرية الضبعية”.

وتقوم مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية أيضا مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية بمشروع تطوير ورصف منطقة اسكان مبارك بمنطقة المستقبل بالكامل، بالإضافة إلى استكمال الأعمال والرصف علي مدار ٣ سنوات بمدينة المستقبل ومداخلها الرئيسية.

يأتي ذلك بناء على تعليمات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بضرورة الاهتمام والتركيز على مشروعات تطوير ورصف الطرق التي تمس الحياة اليومية للمواطن الإسماعيلي.