مديرية الصحة بمطروح : إعدام كميات متنوعة من المواد الغذائية خلال حملات تفتيش

صرح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح ، أنه تم تنظيم حملة للتفتيش على عدد من المنشآت الغذائية برئاسة الدكتور ابراهيم الدمرداش مدير عام الشئون الوقائية والرعاية الاساسية

حيث تم المرور علي عدد ١٤ منشآة غذائية لمراقبي الأغذية بإدارة العلمين الصحية •

ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،باستمرار تكثيف الحملات علي المنشآت الغذائية والأسواق، لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين بمحافظة مطروح ، وخاصة مع أعياد الربيع وحلول عيد الفطر المبارك

و•أسفرت جهود مديرية الصحة بمطروح ، عن إعدام ٤٥ كجم من المواد الغذائية المختلفة ،وكمية ٢٠ لتر زيت،و ١٨ لتر مياه غازية لوجود تغير في خواصها الطبيعية

كما قام مفتشي الحملة بسحب ١٠ عينات من المواد الغذائية، وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، كذلك تحرير عدد ٦ محاضر جنحة صحية للعاملين لعدم وجود شهادة صحية تفيد خلوهم من الامراض المعدية طبقا للقانون ٩٧ لسنة ١٩٦٧ •••

وأكد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح علي إستمرار الحملات المكثفة علي مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين،



وناشدت مديرية الصحة بالمواطنين بضرورة تحري الدقة في شراء المنتجات الغذائية، والتأكد من المصادر الموثوقة لها، ومن تاريخ صلاحية المنتجات، والإبلاغ عن أي مصدر يقوم بتجارة المنتجات الغذائية المخالفة، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة بمطروح ••