مديرية الشئون الصحية تنقل الخدمة الطبية من «حميات مطروح» إلى مستشفى الصدر

قررت مديرية الشئون الصحية بمطروح لفترة مؤقتة تم نقل الخدمة الطبية من مستشفى حميات مطروح إلى مستشفي الصدر بمطروح، وذلك لحين الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة المستشفى، وتزويدها بأحدث التجهيزات من أجل تقديم خدمة طبية لائقة، وقد تم نقل وحدة الفيروسات الكبدية إلى مستشفي مطروح العام، وعلى متلقي الخدمة الطبية المصابين بفيروس سي التوجه إلى مستشفي مطروح العام لتلقي العلاج.

اجراء ٩٦ عملية خلال اسبوع بمستشفى مطروح العام

فى سياق أخر إستمرارا لجهود الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين،مع المتابعة المستمرة من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وتقديم كافة اوجه الدعم بما ييسر تقديم مزيد من الخدمات الصحية لاهالي مطروح صرح الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح انه أجريت بقسم العمليات بمستشفى مطروح العام مجموعة من العمليات الكبرى والمعقدة على يد مجموعة من أساتذة الجامعة والاستشاريين المتعاقدين مع المستشفى و ديوان عام مديرية الشؤون الصحية

ويأتى ذلك ضمن خطة مديرية الشؤون الصحية بمطروح بدعم من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح للاستعداد لفصل الصيف والقضاء على العمليات المؤجلة نتيجة ازدياد حجم العمل بفصل الصيف.وكان من بين العمليات التي أجريت نزيف بالمخ خارج الأم الجافية و استئصال مرارة ناتج عن إلتهاب مزمن بالمرارة و فتق إربي خلقي لدى الأطفال و استئصال للوزتين و كسور مضاعفة وخلع بمفصل الكتف نتيجة حوادث سير .

وأوضح الدكتور صبرى شعبان مدير مستشفى مطروح العام ان العمليات اجراها كلا من الأطباء أ. د . سليمان القماش أستاذ الجراحة العامة بكلية الطب جامعة قناة السويس ،وأ.د. عمر محمد مدرس جراحة المسالك البولية بكلية الطب جامعة قناة السويس.،و د. سيد سليمان استشاري جراحة المخ والأعصاب مستشفى أم المصريين.ود. أحمد أبو المجد أخصائي جراحة المخ والأعصاب.دكتور محمد أمين استشاري التخدير بالمستشفى العام.،وطاقم تمريض العمليات.وقالت الدكتورة مروة محمد إبراهيم وكيل ونائب أول مدير المستشفى العام انه تم إجراء عدد ٩٦ عملية داخل قسم العمليات خلال هذا الأسبوع وكان بيانها كالتالي47 حالة جراحة عامة4 حالة أوعية دموية 22 حالة جراحة عظام 3 حالات جراحة أورام 8 حالات جراحة أنف وأذن 1 حالة جراحة وجه وفكين 5 حالات جراحة مسالك بوليه3 حالات جراحة مخ وأعصاب 3 حالات تركيب قسطره وريدية مركزيه لمرضى الكلي