مديرية الشئون الصحية بمطروح: تفعيل عيادات الأسنان المسائية ببعض الوحدات في المدينة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمطروح عن تفعيل عيادات الأسنان المسائية بوحدة أم الرخم الصحية والمركز الطبي بالسنوسية ووحدة السادات الصحية بمدينة مرسى مطروح على ان يتم التوسع بباقى المراكز فى الفترة المقبلة والعمل بالوحدات يوميا من الساعة الثانية ظهرا إلي الساعة الثامنة مساءً .

وتفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يوم الخميس الماضى مستشفى مطروح العام للاطمئنان على الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لأهالي مطروح يرافقه الدكتور مبروك سالم مدير مديرية الشئون الصحية ، وكيل وزارة الصحة بمطروح والنائبة سحر عيد والعمدة خير رسلان رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسي مطروح و الأستاذ محمد الملاح السكرتير الفخرى لنادى روتارى مرسي مطروح والدكتور أحمد السوهاجى نقيب الاطباء بمطروح

حيث تفقد محافظ مطروح غرفة قسم الأشعة الرقمية وغرفة تجهيز علاج الأورام الكيماوى بعد تطويرهما بالتعاون مع نادى روتارى مطروح ، واستمع لشرح حول التيسيرات التى تمت عن أعمال رفع الكفاءة بما ييسر على المرضى ،موجها الشكر لنادى روتاري مطروح لجهود المشاركة المجتمعية والتعاون في الارتقاء بمنظومة الصحة بمطروح

كما تفقد محافظ مطروح قسم أشعة إيكو للأطفال للكشف والتشخيص للقلب والذى تم الكشف فيه على ٦حالات خلال اسبوع من تركيبه.كما تفقد قسم تحضير الكيماوي لعلاج الأورام للتيسير على المرضى وتوفير الأدوية اللازمة لهم والذين يبلغ عددهم بمطروح ١٥٦٢مريض اورام وأوضح محافظ مطروح جهود المحافظة في الإسراع في إنشاء مركز لعلاج الأورام بالمحافظة مع تخصيص الأرض للتيسير على المرضى .

كما تفقد محافظ مطروح اعمال تنفيذ المبادرة الرئاسية التشخيص والعلاج الطبى عن بعد وما تحقق من نتائج ملموسة من خلال المبادرة والتخفيف عن المرضى وذويهم مشقة السفر مع تقديم خدمة سريعة ومتميزة خاصة للحالات الصعبة والتواصل مع الأطباء والاساتذة بالمستشفيات والجامعات المصرية مع الاستفادة من الخبرات ،واجراء الكشف على ٥٦٣ مريض منهم ١٧٠ بمستشفى مطروح العام والآخرين بمستشفيات مطروح الاخرى ،موجهاً بأهمية حسن التعامل مع المرضي وذويهم وتوفير الأمن اللازم مع تنظيم حركة الدخول للمستشفى

وأوضح الدكتور مبروك سالم مدير مديرية الشئون الصحية جهود المحافظة في توفير مزيد من الاطباء خاصة في التخصصات النادرة بالتعاقد معهم لتحقيق الخدمة الطبية والعلاجية للمرضى بمطروح ،مشيرا الى التعاقد مع ٢ طبيب مخ واعصاب لتغطية إيام الاسبوع وطبيب جراحة وجه وفكين واستاذ الباطنة والبيولوجي ،و٢ طبيب استشاري علاج اورام وطبيب باثولوجي وطبيب جراحة اورام و٣ طبيب مقيم اورام وطبيب قلب أطفال بالإضافة لطبيب مقيم، وجارى التعاقد مع طبيب أعصاب اطفال مع تفعيل جهاز رسم المخ

وكان تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تفقد قبل أيام مركز القلب يرافقه الدكتور ابراهيم حرب مدير المركز، حيث اشاد محافظ مطروح بجهود الارتقاء بالخدمات المقدمة للمرضى مع حصول المركز على تصنيف متميز وترتبته الاول خلال الفترة الماضية مع اشادة وزارة الصحة، موجها الشكر لجميع الاطباء وفريق العمل

وتم التأكيد على تقديم المحافظة كافةالدعم اللازم لنجاح جهود المركز الطبية

وأوضح الدكتور ابراهيم حرب انه جارى اليوم اجراء عدد ٤ عمليات قلب مفتوح و٥ عمليات قسطرة ، ونجاح اطباء المركز وفريق العمل في اجراء ١١١ عملية قلب مفتوح ،وكذلك نجاح اجراء عملية استئصال ورم على القلب للمرة الثانية بالمركز كعملية نادرة