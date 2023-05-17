مديرية الزراعة فى مطروح تنظم يوم حصاد الحقول الإرشادية للشعير

نظمت مديرية الزراعة فى محافظة مطروح يوم حصاد الحقول الإرشادية للشعير ، ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالعمل على تحقيق مزيد من التنمية الزراعية وزيادة الرقعة المزروعة خاصة للمحاصيل الرئيسية.

وأوضح المهندس أحمد يوسف مدير عام مديرية الزراعة بمطروح، أن مساحة الأراضي المزروعة بالشعير بالمحافظة تقدر بحوالي (١٥٠٨٠٠) فدان، بالإضافة إلى عدد (١٥) حقلا إرشاديا للشعير بمساحة (٣٤) فدانا أصناف شعير مختلفة موزعة على إدارات الحمام ومطروح والنجيلة وبراني.

وأضاف أنه تم أخذ عينات لتقدير متوسط الإنتاجية للفدان بالحقول الإرشادية ، مع تجربة بعض أصناف الشعير لمعرفة مدى ملاءمة زراعتها في المحافظة ومنها صنف جيزة (١٣٨) وجيزة (١٣٤) وكانت النتائج الحقلية لأخذ العينات ومتوسطات الإنتاج جيدة جدا ومبشرة.

حيث بلغ متوسط إنتاج الفدان (١١) إردبا في الحقول الإرشادية تحت الظروف المطرية.