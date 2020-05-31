مديرية الزراعة بدمياط تتواصل مع المزارعين في الحقول عبر تقنية فيديو كونفرانس

قامت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط بالتواصل مع المزارعين على الطبيعة وفي الحقول من خلال تقنية فيديو كونفرانس، انطلاقا من جهود ميكنة الخدمات الزراعية، وفى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بضرورة تقديم النصائح والدعم للفلاحين والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في الإرشاد الزراعي.

وقال المهندس سميح عبدالسميع، وكيل وزارة الزراعة في دمياط، إنه تم إجراء تجربة أولية مع مديري الإدارات الزراعية في المكاتب ثم نقلها إلى الحقول مع المزارعين بحضور المهندسين الزراعيين فى جميع التخصصات ومديرى الإدارات بالمديرية، وذلك لحسم المشاكل التي تواجههم على أرض الواقع، والتواصل معهم باستمرار، وتوفير مستلزمات الإنتاج والتخفيف من معاناتهم.

وقرر وزير الزراعة دراسة التجربة وتقييمها من أجل الاستفادة منها وتعميمها على جميع المديريات، وفي كافة أنشطة الإنتاج الزراعي والحيواني.