اقتصاد وأسواق

مديرية التموين في مطروح تشن عدة حملات وتحرر 33 محضر مخالفة

بعدد من مدن المحافظة، بعدد ٦٩ منشآة
معتز محمود 10:52 م, الأثنين, 13 سبتمبر 21 10:52 م, الأثنين, 13 سبتمبر 21

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أوضح حسن الشيبانى مدير عام مديرية التموين بمطروح أن الحملات التموينية التي شنتها على الأسواق والمخابز والمحلات العامة والتجارية والكافتيريات بعدد من مدن المحافظة، بعدد ٦٩ منشآة، أسفرت عن تحرير٣٣ محضر مخالفة تموينية.

وأضاف مديرية التموين بمطروح ان المخالفات المتنوعة منها تحرير ٢٨ مخالفة تموينية بمدينة مرسي مطروح، و٣ مخالفات بمدينة الحمام ومخالفتين بسيوة مشيرا الى ان من بين المخالفات ١٥ مخالفة عدم الاعلان عن أسعار السلع المعروضة و١٢ مخالفة عدم حمل شهادات صحية للمتعاملين في الاغذية

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وكذلك مخالفتان لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومخالفة عدم نظافة ادوات العجن والرغف ومخالفتان توقف عن انتاج للخبز دون اذن مسبق ومخالفة عرض وبيع لحوم مذبوحة خارج السلخانة ،وتم تحرير المحاضر اللازمة مع استكمال باقي الاجراءات القانونية من خلال الجهات المعنية

شدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على استمرار حملات التفتيش والرقابة عى الاسواق للاطمئنان على سلامة المعروض من السلع للمواطنين و منع اى تجاوزات مع شكر الجهود المبذولة بمديرية التموين وكافة الجهات المشاركة في الحملات التموينية

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بقلم معتز محمود

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