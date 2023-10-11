مديرية التموين بمطروح تنظم عدة حملات مفاجئة

أشارت المهندسة هند مساعد مدير عام مديرية التموين بمطروح إلى تنظيم عدة حملات تموينية مفاجئة من مفتشي إدارات الرقابة و التجارة الداخلية و إدارة تموين مطروح بالاشتراك مع قسم مباحث التموين على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية ومحطات خدمة وتموين السيارات بمركز ومدينه مرسى مطروح.

ويأتى ذلك استمرارا لجهود محافظة مطروح فى مراقبة الأسواق ومتابعة المعروض من السلع الغذائية، والتأكد من سلامتها ومنع أى تجاوزات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد أصحاب المخالفات.

وأوضحت مساعد أن تنفيذ الحملات يأتى تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف جهود مراقبة الأسواق ومنع أى تجاوزات أو احتكار للسلع ،شن حملة تموينية بمدينة مرسي مطروح بشكل مستمر و مفاجئ بالتعاون مع مباحث التموين للمرور على الأسواق لمتابعة الحالة التموينية و أسعار السلع و مدى توفرها و مراجعة ما يتم يقدم للمواطنين.

وتم رصد بعض المخالفات الهامة مثل ضبط كميات كبيرة من السولار تم تجميعها بمعرفة أحد الأشخاص ( ربع طن سولار ) بغرض البيع في السوق السوداء و محطة تموين سيارات تتلاعب في عدادات الوقود بها.

وأكدت مدير عام مديرية التموين بمطروح على ضبط تاجر تمويني يقوم بتجميع بطاقات تخص المواطنين ( عدد 43 بطاقة تموينية ) وذلك بغرض التلاعب و تحقيق أرباح غير مشروعة بإجمالي ٣٥ مخالفة منها: مخالفة تجميع بطاقات تخص المواطنين بغرض التلاعب (تاجر تمويني ) وأخرى تلاعب في عدادات الوقود بمحطة تموين سيارات، ومخالفة تجميع و حيازة مواد بترولية بغرض الاتجار بالسوق السوداء.

وتم كذلك تحرير ٤ مخالفات انتاج خبز بلدي ناقص الوزن ، ومخالفتين عدم نظافة أدوات العجن و الرغف المستخدمة في إنتاج الخبز البلدي، ومخالفة عرض لحوم للبيع غير مغطاة ،١١ مخالفة عدم حمل شهادة صحية للمتعاملين في الأغذية، ١٤ مخالفة عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع داخل المحلات. تم قيد المحاضر بقسم الشرطة المختص للعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.