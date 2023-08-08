مديرية التموين بمطروح تضبط مصنع يعيد تعبئة زجاجات المياه المعدنية

تمكنت مديرية التموين بمطروح من ضبط مصنع أخر خلال ٤٨ ساعة لإعادة تعبئة زجاجات المياه المعدنية المستخدمة بدون ترخيص ودون الاشتراطات الصحية ضمن تواصل جهود محافظة مطروح فى مراقبة الأسواق ومتابعة المعروض من السلع الغذائية والتأكد من سلامتها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ومنع أى تجاوزات.

واستمرت مديرية التموين بمطروح برئاسة المهندسة هند مساعد مدير المديرية وبالتعاون مع مباحث التموين وادارتي الرقابة والتجارة الداخلية ومديرية الصحة بمطروح في شن حملاتها ضد الغش التجاري و مصانع بير السلم ،حيث تمكنت الحملة من ضبط مصنع أخر خلال ٤٨ ساعة لإعادة تعبئة زجاجات المياه المعدنية المستخدمة بدون ترخيص ودون الاشتراطات الصحية.

وأوضحت مدير مديرية التموين انه تم ضبط احدي المنشآت التي تعمل بدون ترخيص و هي عبارة عن بدروم بعمارة بطريق القصر تقوم بإعادة استخدام زجاجات المياه المعدنية الفارغة وتعبئتها بالماء لبيعها مرة أخرى لجمهور المستهلكين بغرض التربح الغير مشروع.

حيث أفادت تقارير مديرية الصحة بأن الماء المستخدم في تعبئة الزجاجات غير صالح للشرب لوجود فطريات به وشوائب كثيرة به بالإضافة الى الحالة السيئة للمكان الذي تتم تعبئة الزجاجات الفارغة فيهتم التحفظ على المكان و جالونات المياه المعبأة و المعدة للتوزيع على المحلات وتم تحرير محضر بالواقعة ضد المخالفين وعرضهم على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.