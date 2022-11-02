مديرية التموين بمطروح تشن 7 حملات ورصد أكثر من 50 مخالفة

أعلن المحاسب حسن الشيبانى مدير عام مديرية التموين بمطروح أنه تم تنظيم عدة حملات تموينية خلال الأسبوع الحالي بكلا من مدن مرسى مطروح و الضبعة و العلمين و الحمام و سيوة و ذلك للتأكد من سير العمل على الوجه المعتاد بالأنشطة التموينية و كذلك المرور على المحال التجارية لمتابعة ما يتم عرضه و بيعه للمواطنين و مدى وفرة السلع بالأسواق .



وأوضح المحاسب حسن الشيبانى أن إجمالى عدد الحملات التموينية خلال الأسبوع الحالي بلغ سبع حملات ، لافتاً إلى أنها تمت بالتنسيق مع قسم مباحث التموين بكلا من مدن مرسى مطروح و الضبعة و العلمين و الحمام و سيوة .



وتمكنت مديرية التموين بمطروح بالتعاون مع مباحث التموين من ضبط ٥٩ مخالفة ومخرن به ٢ طن سولار بغرض بيعها بالسوق السوداء.

وأوضح مدير عام مديرية التموين بمطروح انه تم قيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة للعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف

بدوره شدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على المتابعة المستمرة والرقابة على الأسواق لمنع أى احتكار للسلع أو اخفاء لها مع الاطمئنان على توافر كافة السلع الغذائية والتأكد من سلامتها.