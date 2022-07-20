مديرية التموين بالإسكندرية تكثف حملاتها على أماكن بيع السجائر المحلية والأجنبية

كثفت مديرية التموين بالإسكندرية والأجهزة الرقابية بالمديرية جهودها عبر تنظيم عدة حملات رقابية على محلات وأماكن بيع السجائر المحلية والأجنبية المسعرة من قبل الدولة بعد رصد عدة شكاوى، وذلك عبر إدارة الرقابة بالمديرية وإدارات التموين الفرعية المنتزة وشرق ووسط وغرب والجمرك والعجمى والعامرية وبرج العرب .

وشنت الحملات الرقابية تحت إشراف جمال عمار وكيل المديرية بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية للأجهزة الرقابية بالمديرية باستمرار عمل حملات إدارة الرقابة بالمديرية وإدارات التموين الفرعية تحقيقا فى شكاوى المواطنين بقيام بعض التجار المستغلين لموسم المصيف ورفع أسعار السجائر عن السعر المحدد لها.

تأتى تلك الجهود من مديرية التموين بالإسكندرية باستمرار حملاتها على محلات وأماكن بيع السجائر المحلية والأجنبية المسعرة من قبل الدولة بعد رصد عدة شكاوى وحماية للمواطنين من الاستغلال ولضبط الأسواق فى هذا القطاع .



وشنت إدارة تموين المنتزة برئاسة آمال عبد الحميد مديرة الإدارة حملات على نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير ٣ محاضر بيع سجائر أنواع مختلفة بسعر أزيد، وتحرير محضر عدم الإعلان عن أسعار السجائر المسعرة .

كما شنت إدارة وسط برئاسة عبد الله عثمان مدير الإدارة حملات على نطاق الإدارة والتى أسفرت عن الآتى تحرير محضر حيازة عرض سجائر مجهولة المصدر وتحريز عدد ٦٥ علبة سجائر متنوعة، تحرير محضر عدم الإعلان عن اسعار السجائر المسعرة .

كما شنت إدارة شرق برئاسة فريد شوقى رئيس الرقابة حملات على نطاق الإدارة و التى أسفرت عن الاتى:

تحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد ، تحرير عدد ٣ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السجائر المسعرة



و كذلك قامت إدارة العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة بشن حملات على نطاق الإدارة والتى أسفرت عن الآتى:

تحرير عدد ٣ محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، تحرير عدد ٣ محاضر عدم الإعلان عن اسعار السجائر المسعرة.

وتمكنت إدارة برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة بشن حملات على نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد.. كما شنت إدارة تموين غرب والجمرك برئاسة محمد عادل مدير الإدارة حملات على نطاق الإدارة أسفرت عن تحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات .

وخلال الأيام الماضية قامت أجهزة مديرية التموين بالإسكندرية بشن حملات مماثلة بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية للأجهزة الرقابية بالمديرية باستمرار عمل حملات إدارة الرقابة بالمديرية وإدارات التموين الفرعية المنتزة وشرق ووسط وغرب والجمرك والعجمى والعامرية وبرج العرب باستمرار حملاتها على محلات وأماكن بيع السجائر المحلية والأجنبية المسعرة من قبل الدولة بعد رصد عدة شكاوى وتحقيقا فى شكاوى المواطنين بقيام بعض التجار المستغلين لموسم الأعياد والإجازات وموسم المصيف ورفع أسعار السجائر عن السعر المحدد لها وحماية للسادة المواطنين من الاستغلال ولضبط الأسواق فى هذا القطاع

فقد تم تسيير الحملات الرقابية تحت إشراف جمال عمار وكيل المديرية والتى نتج عنها الأتى:

وشنت إدارة تموين المنتزة برئاسة أمال عبد الحميد مديرة الإدارة حملات على نطاق الإدارة أسفرت عن تحرير محضرين بيع سجائر أنواع مختلفة بسعر أزيد وتحرير محضر عدم الإعلان عن اسعار السجائر المسعرة .



كما قامت إدارة العجمى برئاسة ابراهيم خلف مدير الإدارة بشن حملات على نطاق الإدارة أسفرت عن تحرير محضر بيع سجائر أنواع مختلفة بسعر أزيد ، تحرير محضرين عدم الإعلان عن اسعار السجائر المسعرة

وقامت إدارة وسط برئاسة الأستاذ عبد الله عثمان مدير الإدارة بشن حملات على نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير محضر حيازة عرض سجائر مجهولة المصدر وتحريز عدد ٤٤ علبة سجائر متنوعة ، تحرير عدد ٣ محاضر عدم الإعلان عن اسعار السجائر المسعرة .

وقامت إدارة شرق برئاسة فريد شوقى رئيس الرقابة بشن حملات على نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير عدد ٣ محاضر بيع سجائر بسعر أزيد وتحرير ٨ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السجائر المسعرة .

وكذلك قامت إدارة العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة بشن حملات على نطاق الإدارة أسفرت عن تحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد.

وتمكنت إدارة برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة بشن حملات على نطاق الإدارة أسفرت عن تحرير محضر بيع سجائر أنواع مختلفة بسعر أزيد وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.