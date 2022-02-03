مديرية التموين بالإسكندرية تضبط مصنع مستحضرات تجميل به زيوت منتهية الصلاحية لتصنيع العطور

ضبطت أجهزة وعناصر مديرية التموين بالإسكندرية مصنعا لتصنيع مستحضرات التجميل وذلك لحيازة خامات بدون بيانات ومجهولة المصدر وزيوت عطرية منتهية الصلاحية تستخدم فى صناعة العطور . حيث قامت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة و اشراف إبراهيم مرسال رئيس…

ضبطت أجهزة وعناصر مديرية التموين بالإسكندرية مصنعا لتصنيع مستحضرات التجميل وذلك لحيازة خامات بدون بيانات ومجهولة المصدر وزيوت عطرية منتهية الصلاحية تستخدم فى صناعة العطور .



حيث قامت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة و اشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بشن حملات تموينية بنطاق الإدارة و التى أسفرت عن الاتى: ضبط مصنع لتصنيع مستحضرات التجميل و ذلك لحيازة خامات بدون بيانات و مجهولة المصدر و زيوت عطرية منتهية الصلاحية تستخدم فى صناعة العطور

وأسفرت تلك الجهود عن التحفظ على عدد واحد برميل جلسرين زنة ١٦٠ كجم بدون بيانات ومجهولة المصدر ، وعدد ٣ برميل مادة تكسابون زنة البرميل الواحد ١٣٠ كجم باجمالى وزن ٣٩٠ كجم بدون بيانات و مجهولة المصدر ، وعدد ١٥ جركن كحول اثيلى زنة الجركن الواحد ٢٠ كجم باجمالى وزن ٣٠٠ كجم مجهولة المصدر وبدون بيانات، وعدد ٩ جركن زيوت عطرية باجمالى ١٠ كجم منتهية الصلاحية وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو هذه المخالفة.

وعلى مدار الأيام الماضية قامت أجهزة وعناصر مديرية التموين بالإسكندرية أيضاً بشن حملات على عدة مناطق وذلك بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله احمد وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالأسكندرية بتشديد الرقابة على المصانع و منع تداول السلع مجهولة المصدر حفاظا على صحة المواطنين

حيث قامت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة و اشراف محمد شبور رئيس الرقابة بشن حملات تموينية بنطاق الإدارة و التى أسفرت عن تحرير محضر حيازة واستخدام خامات مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات تستخدم في صناعة المعجنات وذلك باحد المصانع بمنطقة برج العرب

وتم ضبط والتحفظ على الكميات الآتية: عدد ١٠٥ شيكارة بلاستيك غير مدون عليها أي بيانات بداخلها مادة صفراء اللون تشبة ذرة الفيشار زنة الشيكارة الواحدة ٤٠ كجم باجمالي كمية قدرها ٤٢٠٠ كجم

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو هذه المخالفة.

وفى سياق أخر وبتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله احمد وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالأسكندرية بتشديد الرقابة على الأسواق و منع تداول السلع مجهولة المصدر حفاظا على صحة المواطنين قامت إدارة الرقابة بالمديرية تحت إشراف جمال عمار وكيل مديرية التموين بالإسكندرية بالاشتراك مع حملة إدارة تموين وسط برئاسة عبد الله عثمان مدير الإدارة وعضوية احمد حسن مفتش الرقابة بالمديرية و أحمد هيبة مفتش الرقابة بإدارة تموين وسط بشن حملات تموينية بنطاق الإدارة .

و قد أسفرت عن ضبط كميات من زجاجات عصير المانجو تقدر ١٣٦٢ زجاجة أحجام و أنواع مختلفة غير مدون عليها بيانات و مجهولة المصدر ، هذا و قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو هذه المخالفات