مديرية التموين بالإسكندرية تشن ضربات متتالية لضبط مخالفات السجائر

شنت مديرية التموين بالإسكندرية على مدار اليومين الماضيين عدة حملات كانت بمثابة ضربات متتالية لمحاولة ضبط مخالفات السجائر فى الأسواق ، ما بين البيع بدون فواتير أو منتجات مجهولة المصدر يتم تداولها فى الأسواق.

ويأتى تنفيذ هذه الحملات وفقاً لتعليمات المحاسب محمد سعد الله مديرية التموين بالإسكندرية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأسكندرية بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال.

حيث قامت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقى مدير الإدارة وإشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة بشن حملات على نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير محضرين وضبط عدد ١٠٣ علب سجائر متنوعة بإجمالى ٢٠٦٠ سيجارة بدون فواتير ومجهولة المصدر.



كما تم تحرير عدد ٥ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السجائر المسعرة وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات .

وفى السياق ذاته قامت حملة تحت إشراف جمال عمار وكيل المديرية و برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير إدارة تموين وسط وأحمد هيبة رئيس رقابة تموين وسط والدكتورة هيام حمدى و محمود راشد مفتشى الإدارة أمس بشن حملات على نطاق الإدارة.



وأسفرت الحملة عن ضبط أحد محال بيع الأدخنة بحيازته سجائر مجهولة المصدر و غير مصحوبة بالفواتير الدالة على حيازتها وتم التحفظ على عدد ١٦٥ علبة سجائر متنوعة بإجمالى عدد ٣٣٠٠ سيجارة.



وأيضا ضبط ماكينة صرف خبز لأحد المخابز البلدية المدعمة بأحد المخابز السياحية وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

كما قامت حملة أمس الأول برئاسة حسن داود مدير إدارة تموين العامرية التابعة إلى مديرية التموين بالإسكندرية وأحمد عبد الرحيم رئيس رقابة تموين المنتزه وخالد عوض مفتش رقابة المديرية بشن حملات على نطاق المحافظة.

وقد أسفرت عن ضبط أحد محال الجملة لبيع السجائر لتخزينه كميات من السجائر والامتناع عن البيع بغرض البيع بالسوق السوداء وقد تم التحفظ على عدد ١٧٠ علبة سجائر كليو باترا وسوبر و إل إم. واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.