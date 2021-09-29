مديرية التموين بالإسكندرية تشن حملات على محال الأدوات المنزلية وحفظ الأغذية المدرسية

وأسفرت عن تحرير عدد ٣ محاضر حيازة سلع وأدوات منزلية مجهولة المصدر، كما تم التحفظ على عدد ١٩٠٠٠ علبة حفظ أطعمة أطفال وزمزميات مياه

قامت مديرية التموين بالإسكندرية بشن حملات على محال أدوات حفظ الأغذية المدرسية ، حيث شنت إدارة التجارة الداخلية برئاسة سليمان الطيب مدير عام التجارة الداخلية وإشراف أحمد عبد الحميد رئيس الرقابة التجارية بالاشتراك مع مباحث التموين حملات فى نطاق منطقة أبيس على مخازن ومحلات الأدوات المنزلية وحفظ الأغذية المدرسية.

وأسفرت عن تحرير عدد ٣ محاضر حيازة سلع وأدوات منزلية مجهولة المصدر، كما تم التحفظ على عدد ١٩٠٠٠ علبة حفظ أطعمة أطفال وزمزميات مياه وعلب ثلاجة لحفظ الأطعمة مجهولة المصدر ، وعدد ٤٨٠ دورق زجاج مجهول المصدر ، وعدد ١٢٠٠ ماج زجاج مجهول المصدر.



كما تم التحفظ على عدد ٩٦٠ عصارة موالح مجهولة المصدر ، وعدد ٢٢٦٠ طبق فاكهة زجاج مجهول المصدر ، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

ويأتى ذلك بناء على تعليمات المحاسب محمد سعد الله أحمد مدير مديرية التموين بالإسكندرية ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على السلع مجهولة المصدر حماية للمواطنين من الغش التجارى والتدليس خاصة سلع أدوات حفظ الأغذية المدرسية مع اقتراب دخول المدارس وكذلك الأدوات البلاستيكية والزجاجية.



وفى سياق آخر قامت قامت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بشن حملات تموينية بنطاق الإدارة وأسفرت عن ضبط مصنع إنتاج وتعبئة منظفات بمنطقة برج العرب بدون ترخيص بحيازته مواد مجهولة المصدر وغير مدون عليها أى بيانات.

وتم التحفظ على كميات تشمل عدد ٦٠ برميل بلاستيك أزرق اللون زنة البرميل الواحد ٧٠ كجم بداخلة كلور سائل مجهول المصدر وغير مدون عليها أي بيانات تجارية بإجمالي كمية ٤٢٠٠ لتر ، وعدد ٢٠٠ عبوة زجاجة بلاستيك سعة الزجاجة ٨٥٠ ملل بداخلها معطر ملابس مجهول المصدر وغير مدون عليها أي بيانات تجارية ، وعدد ١٠٠ عبوة زجاجة بلاستيك سعة الزجاجة ٦٥٠ ملل للواحدة بداخلها صابون سائل مجهول المصدر وغير مدون عليها أي بيانات تجارية ، وعدد ١٠٠ عبوة زجاجة بلاستيك سعة الزجاجة ٥٥٠ ملل بداخلها فنيك مجهول المصدر وغير مدون عليها أي بيانات و تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

ويأتى ذلك بناء على تعليمات المحاسب محمد سعد الله أحمد مدير مديرية التموين بالإسكندرية ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على المصانع غير المرخصة لحماية المواطنين من المنتجات منتهية الصلاحية والمنتجات مجهولة المصدر والغش التجارى والتدليس.