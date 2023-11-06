مديرية التموين بالإسكندرية تشن حملات على المحلات وتصادر كميات من السجائر والسكر الحر

شنّت مدير مديرية التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية عبر عدد من الإدارات التموينية التابعة لها عدد من الحملات على بعض المحلات والمخازن، وذلك بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية

وتعليمات من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية؛ لضبط ومتابعة الأسواق أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر والمخالفات.

حيث قامت إدارة شرق التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة فريد شوقى مدير الإدارة، وإشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة، ونبيل عسكر ومحمود رضوان مفتشَى الرقابة بحملة تموينية بنطاق الإدارة، والتى أسفرت عن عددد من المضبوطات.

حيث تم ضبط محل به سجائر مجهولة المصدر وتم مصادره عدد 250 علبة سجائر متنوعة مجهولة المصدر، كما تم ضبط محل عطارة يقوم ببيع السكر بسعر أزيد من السعر المعلن عنه،

وتم مصادرة 560 كيلو سكر حر غير مصحوب بأي فواتير أو مستندات تدل علي حيازتها، حيث تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

كما أصدر المهندس أحمد إبراهيم، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية للرقابة على الأسواق،

وقامت إدارة تموين المنتزه، برئاسة رضا حسن مدير الإدارة، وإشراف أحمد على رئيس الرقابة، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك، بحملة تموينية بنطاق الإدارة.

حيث أسفرت الحملة عن ضبط مخزن منظفات دون ترخيص، حيث تم التحفظ على كميات من المنظفات دون فواتير؛ وهى: عدد 13 باكيت مناديل بإجمالى 30 علبة مناديل، وعدد واحد باكيت ليفة غسيل مواعين بإجمالى 108 ليفة، وعدد 3 كراتين مسحوق غسيل بإجمالى 36 كيسًا، وعدد 3 كراتين مسحوق غسيل چيل بإجمالى 40 كيسًا.

كما تم ضبط عدد كرتونة ورق حرارى بإجمالى 12 لفة، وعدد 5 كراتين صابون بإجمالى 120 صابونة، وعدد 4 كراتين كلور بإجمالى 12 جركن، زنة الجركن الواحد 4 لترات، فضلًا عن عدد 4 كراتين كلوركس أكياس بإجمال 96 كيس زنة الكيس 252 جرامًا.

كما تم تحرير محضر حيازة وعرض وبيع سجائر مستوردة دون فواتير عدد 1100 علبة سجائر، بإجمالى 22000 سيجارة،

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.