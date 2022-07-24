مديرية التموين بالإسكندرية تشن حملات رقابية على الأسواق

تابعت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد لمحافظة مطروح والمحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، الحملات الرقابية على أسواق السلع والمواد الغذائية بالإسكندرية، بالتعاون مع قيادات مديرية التموين والتجارة الداخلية وفريق عمل الرقابة للمديرية وإدارة تموين وسط وجهاز حماية المستهلك.



تم توجيه حملات بالاشتراك مع حي وسط برئاسة المهندسة عزة سعد وفريق العمل التابع للحي لضبط الأسواق حماية للمواطنين من الغش التجاري والتدليس والسلع المنتهية الصلاحية وعدم الإعلان عن أسعار السلع والتلاعب بالأسعار .



ونتج عن هذه الحملات كما أعلنت مديرية التموين تحرير محضر حيازة سمن مجهول المصدر وبدون بيانات بعدد ٤٥ برطمانا زجاجيا زنة البرطمان كجم تقريبا، وتحرير محضر حيازة أسطوانات بوتجاز كبيرة الحجم والمحظور أستخدمها بأماكن بها غاز وتم تحريز عدد ٣ أسطوانات حجم كبير.



وتحرير محضر حيازة ٨ كجم كنافة و ٥ كجم جلاش مجهول المصدر وغير مدون عليها أي بيانات وبها فساد ظاهرى تحرير عدد ١١ محضرا لعدم حمل شهادة صحية سارية وقت الضبط، وتحرير محضر عدم الإعلان عن الأسعار إغلاق عدد ٣ منشآت .

كما تم تحرير العديد من محاضر الإشغالات والرصد البيئي ومخالفة لقانون البيئةكذلك وتم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو تلك المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.