مديرية التموين بالإسكندرية تشكل غرفة عمليات استعدادا لعيد الأضحى

صرح المهندس محمود القلش معاون وكيل وزارة التموين للإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي باسم مديرية التموين بالإسكندرية بأنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر ديوان عام المديرية برئاسة وكيل الوزارة وإشراف وكيل المديرية لمتابعة أعمال الإدارات وفرق عمل الرقابة وكذلك غرف عمليات فرعية بكل إدارة لمتابعة أي شكاوى ترد من المواطنين و العمل على حلها فوريا .



وأضاف القلش أن مديرية التموين و التجارة الداخلية بقيادة المحاسب محمد سعد الله وكيل الوزارة قد استعدت لاستقبال عيد الأضحى المبارك ووجه وكيل الوزارة جميع الأجهزة الرقابية التموينية للمديرية بتشديد الرقابة على جميع الأنشطة التموينية و المخابز البلدية و الأسواق



واعتمدت خطة استقبال عيد الأضحى المبارك على المناحى التالية توفير اللحوم الطازجة و المجمدة بجميع منافذ التموين بالمحافظة .



وتعرض المجمعات الاستهلاكية لحوم سودانى سعر الكجم ١٩٥ جنيها لحوم بلدى سعر الكجم ٢٨٠ جنيها لحوم ضأن مبرد سعر الكجم ٢٤٠ جنيها لحوم برازيلى مجمد سعر الكجم ١٧٠ جنيها، و توافر الدواجن البرازيلى المجمدة بأسعار حسب الوزن كالأتى: دواجن وزن واحد كجم بسعر ٨٥ جنيها دواجن وزن ١١٠٠ جم بسعر ٩٣.٥٠ جنيه دواجن وزن ١٢٠٠ جم بسعر ١٠٢ جنيه دواجن وزن ١٣٠٠ جم بسعر ١١٠.٥٠ جنيه.



كذلك توافر جميع السلع الغذائية مثل الأرز و المكرونة و السكر و الزيوت و السمن و الصلصة و الدقيق و الشاى و الصابون و المنظفات و غيرها بكميات و غيرة و اسعار تنافسية



وبالنسبة لمخابز البلدية تم توجيه جميع الإدارات التموينية بمراجعة أرصدة المخابز من الدقيق البلدى خلال هذه الفترة و التأكد من مواعيد عمل المخابز خلال فترة العيد و تحديد نسبة المخابز التى ستحصل على تصريح بإجازات خلال فترة العيد بحيث لا تؤثر على توافر الخبز البلدى المدعم للمواطنين بدون ازدحام أو تكدس



وشدد مدير مديرية التموين بالإسكندرية وكيل الوزارة على التأكد من توافر السلع التموينية لدى البقالين التموينيين و منافذ مشروع جمعيتى لسهولة الحصول على المقررات التموينية المدعمة للمواطنين



كما تم تكليف إدارة التجارة الداخلية بتكثيف المرور على محطات وقود السيارات ومستودعات البوتاجاز لتوفير احتياجات المواطنين من الوقود وسلعة البوتاجاز بالاسعار المقررة والمعلن عنها حملات تموينية يومية صباحية ومسائية على الأسواق العامة والسلاسل التجارية و رصد اى نقص في اى سلعة غذائية و غير غذائية و التأكد من توافر السلع من الخضر و الفاكهة و اللحوم و الدواجن و الأسماك بأنواعها بحيث يكون معلن عن اسعارها بوضوح للمواطنين و كذلك حيازة أصحاب الأنشطة الغذائية شهادات صحية حفاظا على صحة المواطنين و التأكد من صلاحية السلع و مصدرها حماية للمواطنين من الغش التجاري و التدليس .



