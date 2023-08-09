مديرية التموين بالإسكندرية تتحفظ على 2440 علبة سجائر مستوردة مجهولة المصدر

شنت إدارة تموين المنتزة التابعة إلى مديرية التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية عدة حملات برئاسة رضا حسن مدير الإدارة وإشراف أحمد عبد الرحيم رئيس الرقابة وحمادة عبد الستار مفتش الإدارة بالاشتراك مع مباحث التموين.

وذلك بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية و تعليمات من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لمتابعة وضبط الأسواق.



أسفرت الحملات عن تحرير محاضر امتناع عن بيع سجائر كليوباترا وتم التحفظ على ٣٠٠٠ علبة سجائر كليوباترا بإجمالي ٦٠٠٠٠ سيجارة.

كما تم التحفظ أيضآ على ٢٤٤٠ علبة سجائر مستوردة مجهولة المصدر بدون فواتير ومنتهية الصلاحية.

وأصدر المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على أسواق السجائر وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

وفى السياق ذاته قامت إدارة الرقابة التموينية فى مديرية التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية برئاسة مؤنس محمد المشرف العام على الرقابة والمفتشين خالد عوض وأحمد على بالاشتراك مع المركز الشامل لغرب والجمرك برئاسة محمد عادل وإشراف الدكتورة أمانى الجزار رئيسة الرقابة و سعد حسانين مفتشى الإدارة بحملة تموينية بنطاق العامرية.

وأسفرت عن ضبط أحد المحلات لامتناعه عن بيع السجائر مخالفا للقانون وتم مصادرة كمية من السجائر وقدرها ٢٥٠ علبة مارلبورو وال ام وميريت وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات .