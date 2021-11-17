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مديرية التربية والتعليم بـ«الجيزة» تعلن عن حاجتها لمعلمين

لعدد 7 تخصصات للمرحلتين الابتدائية والإعدادية
محمود محسن 1:08 ص, الخميس, 18 نوفمبر 21 1:08 ص, الخميس, 18 نوفمبر 21

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بـ«محافظة الجيزة» عن حاجتها للعمل بنظام الحصة طبقا للكتاب الدورى رقم 26 لسنه 2021 ، وذلك لعدد 7 تخصصات للمرحلتين الابتدائية والاعدادية، لافتة إلى أن هذه التخصصات تشمل (اللغة العربية، واللغة الانجليزية، والرياضيات، والعلوم، والدراسات الاجتماعية، ورياض الأطفال، ومعلم فصل).

وأضافت مديرية التربية والتعليم بـ«محافظة الجيزة» أن ذلك طبقا لعدة شروط تتمثل في (أن يكون حاصل على مؤهل تربوى مناسب أو مؤهل عالى مناسب ومؤهل تربوي، العمل فى المدارس بالإدارات التى بها عجز وبالتخصصات سالفة الذكر، لا يحق للمتقدم المطالبة بالتعيين أو التعاقد مستقبلا على الموازنة العامة للدولة، يتم الاختيار والمفاضلة من النقاط الآتية “ممن له خبره سابقة فى أعمال التدريس ومن حملة المؤهلات العليا التربوية – الأعلى مؤهل – الأعلى تقديراً بالمؤهل الدراسي – أن يكون من سكان محافظة الجيزة فقط”، يتم بحث الموقف الامنى للسادة المرشحين عن طريق المديرية، المقابل المادى للحصة (عشرون جنيها فقط لاغير ) وبما لا يتجاوز ال24 حصة أسبوعيا).

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وأوضحت مديرية التربية والتعليم أن يتم التقديم عبر الموقع الالكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، وذلك اعتباراً من أمس الاربعاء وحتى يوم الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر الجاري.

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بقلم محمود محسن

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