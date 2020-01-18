مديرية إسكان القاهرة: تم بناء 30 ألف وحدة للقضاء على العشوائيات بتكلفة 7 مليارات جنيه

وأضاف مدير عام مديرية إسكان القاهرة خلال كلمته على هامش افتتاح المرحلة الأولى من المرحلة الثانية فى الإسكان الاجتماعى لمدينة بدر

قال اللواء هانى شنيشن مدير عام مديرية الإسكان فى محافظة القاهرة، إنه تم بناء أكثر من 30 ألف وحدة سكنية ضمن مخطط القضاء على العشوائيات فى الفترة من 2016 وحتى 2019 ، لافتا إلى أن تكلفة المشروعات بلغت 7 مليارات جنيه.

وأضاف مدير عام مديرية إسكان القاهرة خلال كلمته على هامش افتتاح المرحلة الأولى من المرحلة الثانية فى الإسكان الاجتماعى لمدينة بدر ، أنه سيتم الانتهاء من مناطق ” معا ” و ” الخيالة ” قبل نهاية ٢٠٢٠.

ويسلم الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عددا من الوحدات السكنية ، لمستحقيها من محدودى الدخل بمدينة بدر.

بدور إبراهيم وعصام عميرة