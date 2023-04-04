مديرية أوقاف مطروح تنهي نتيجة اختبار المسابقة المحلية لحفظ القرآن الكريم على مستوى محافظة

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح نتيجة اختبار المسابقة المحلية لحفظ القرآن الكريم على مستوى محافظة مطروح والتى انتهت منها مديرية أوقاف مطروح تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف واللواء خالد شعيب محافظ مطروح بجوائز مالية ٢٠٠ ألف جنيه بواقع مساهمة ١٠٠ ألف جنيه من المحافظة و١٠٠ ألف جنيه اخرى من وزارة الأوقاف وأوضح الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح ان المسابقة تمت على أربعة مستويات تقدم لها ٩٠٤ متسابق تم تصعيد الحاصلين على تقييم اكثر من ٨٠% بعدد ٤٤٦ متسابق ،وكان المستوى الأول للمرحلة الابتدائية بعدد ٧ أجزاء تقدم لها ٣٧٩ تم تصعيد١٩٨، والمستوى الثانى للمرحلة الإعدادية بعدد ١٠ أجزاء تقدم لها ٢٥٢ وتم تصعيد ١٠٠ ، والمستوى الثالث للمرحلة الثانوية والجامعات بنصف أجزاء القرآن الكريم،تقدم لها ١٣٨ وتم تصعيد ٧٥ متسابق، والمستوى الرابع للجميع في حفظ القرآن الكريم كاملا، تم التقدم عليها ١٣٥ تم تصعيد ٧٣ متسابقا.

وأضاف مدير أوقاف مطروح انه بجانب حفظ القرآن الكريم تضم المسابقة الإلمام بالآداب العامة في الإسلام مشيرا الى انه تم الاعلان عن المسابقة بوسائل الإعلام ومديرية الأوقاف والادارات التابعة وغيرها ،وتمت الاختبارات خلال شهر شعبان.

ومن المقرر تكريم الفائزين فى شهر رمضان الكريم احتفالا بليلة القدر المباركة وتوزيع شهادات تقدير ومبالغ مالية على أصحاب المراكز العشرة الاولي لكل مستوى.

وأشار الى أنه تم عقد اختبارات التصفية بالإدارات الفرعية وفقا للضوابط والشروط المنظمة للمسابقة وتصعيد الحاصلين على نسبة ٨٥% لتصفية النهائية وكان ترتيب نتيجة الإختبارات وفقا لضوابط الأعلى درجة ثم الأكبر سنا ،وفي حالة التساوى الاعلي يكون بدرجة الحفظ بنموذج التقييم ،ثم درجة الصوت ،ثم تصويت أعضاء اللجنة.