مديرية أمن القاهرة تنظم زيارة لطلاب المدارس لإدارة الحماية المدنية (صور)

نظمت مديرية أمن القاهرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، زيارة لعدد من طلاب إحدى المدارس بالقاهرة إلى وحدة إطفاء الشروق بإدارة الحماية المدنية ، حتى يتعرف الطلاب على جانب من طبيعة عمل ومهام رجال الشرطة في حفظ أمن المواطنين والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.

من جانبهم، توجه القائمين على تلك الزيارات بالشكر لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة، والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع، ولاسيما صغار السن.

جاء ذلك في ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الاهتمام بتنمية الثقافة الشرطية لدى طلبة المدارس، لما لها من دور إيجابي على تنمية الوعي الأمني لكافة فئات وأطياف المجتمع، لاسيما التواصل مع النشء باعتباره نواة الأسرة والمجتمع.