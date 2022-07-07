مديرية أمن القاهرة تستجيب لاستغاثة «مسنة» وتقدم المساعدة لها

استجابت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إلى طلب مساعدة قدمته مواطنة مسنة -مقيمة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب في القاهرة- نظرًا لظروفها الصحية وإقامتها بمفردها وعدم قدرتها على الحركة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إلى محل البلاغ، وقدمت المساعدة اللازمة لها.

وقدمت المواطنة الشكر لرجال الشرطة على الإستجابة الفورية وتلبية استغاثتها.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعي والإنساني بكافة القطاعات الأمنية، من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.