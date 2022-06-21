مديرية أمن الأقصر تُنظم يومًا ترفيهيًا للأطفال المرضى بمستشفى شفاء الأورمان (صور)

نظمت مديرية أمن الأقصر زيارة إلى مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر للأطفال المرضى، وتمكنت من إنشاء مدرسة مرورية للأطفال وعدد من ألعاب السيارات والدراجات النارية بحضور عدد من الضباط بالمديرية.

وخلال الزيارة، قدمت شرحًا مُبسطًا لبعض قواعد وإرشادات المرور وتعليم آداب وأخلاقيات القيادة وعبور المشاه، وذلك لرفع الروح المعنوية وإدخال البهجة في نفوس الأطفال المرضى للمساهمة في تقديم الدعم النفسى لهم خلال فترة العلاج.

وقد لاقى ذلك إستحسان الأطفال والعاملين بالمستشفى، وقدموا الشكر لوزارة الداخلية على تلك اللفتة الإنسانية.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية وحرصها على مد جسور التواصل الاجتماعي، والمشاركة الفعالة مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين.