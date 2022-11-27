مديرها بمصر: «نعناع» لطلب منتجات البقالة أونلاين تستهدف 500 مليون جنيه مبيعات

تخطط شركة نعناع مصر لشراء مواد البقالة أونلاين ضخ استثمارات جديدة فى السوق المحلية خلال العام المقبل بقيمة 5 ملايين دولار، إضافة إلى تحقيق مبيعات بقيمة 500 مليون جنيه فى مصر أواخر 2023.

وقال أحمد سالم، مدير عام الشركة فى مصر، إن «نعناع» هى شركة سعودية تأسست فى عام 2016 وتستحوذ على %50 من سوق خدمات البقالة الإلكترونية بالمملكة، إذ تعمل داخل 13 مدينة بها وتمتلك مقرا رئيسيا لها بالعاصمة الرياض.

وأوضح «سالم» فى حوار مع «المال» أنه من المقرر توظيف الاستثمارات الجديدة فى التوسع داخل نطاق القاهرة الكبرى قبل نهاية العام القادم، إضافة إلى مدن الدلتا والإسكندرية والسويس وبورسعيد والأقصر وأسوان بحلول عام 2030 .

وأكد أن «نعناع مصر» تستهدف الاستحواذ على حصة تتراوح نسبتها بين 5 إلى %10 من سوق طلب مواد البقالة عبر شبكة الإنترنت فى القاهرة الكبرى، مشيرا إلى أن مجموعة «نعناع» السعودية تعتزم إغلاق جولة تمويلية نهاية العام الحالى توجه حصيلتها فى مضاعفة أعداد العاملين بها ليصل إلى ألف موظف خلال العام القادم.

وألمح إلى أن شركته تسعى كذلك لنمو حجم أعمالها بمعدل 20 ضعفًا العام الحالي، إضافة إلى زيادة عدد المتاجر المظلمة Dark stores التى تمتلكها إلى 30 متجرا نهاية 2023، منها 15 خلال أول 3 أشهر من العام المقبل.

وأضاف أن المخزن الواحد يغطى مسافة تصل إلى 6 كيلومترات، ومن المتوقع أن يصل عدد المخازن إلى 600 خلال 7 سنوات، لافتا إلى أن زمن وصول الطلبات إلى المستهلكين يتراوح من 20 إلى 30 دقيقة.

فى سياق متصل، كشف عن نجاح نعناع السعودية فى جمع 7 ملايين دولار تمويلات خلال العام الماضى بقيادة عدد من صناديق رأسمال المخاطر العربية، مثل صندوقى impact 46 وFaith capital السعوديين وومضة كابيتال الإماراتي، مشيرًا إلى ان الشركة تمتلك 46 متجرا رسميا لها بالمملكة.

وذكر أن «نعناع مصر» تستهدف زيادة عدد المنتجات المبيعة على منصتها الإلكترونية إلى 4000 منتج نهاية عام 2023 من بينها الخضراوات والفاكهة والمخبوزات ومنتجات الألبان، مقارنة مع 2500 منتج بالوقت الراهن، لافتا إلى أن استراتيجية الشركة ترتكز على دراسة السوق جيدا قبل تنفيذ أى خطط للتوسع بالاسواق أو فى المنتجات المبيعة.

وتابع أن الشركة لديها مكاتب تمثيل فى مدن القاهرة ودبى والرياض وجدة، مبينا أن قرار دخول السوق المصرية تم خلال العام الماضى وتعمل الشركة فى الوقت الحالى بـ6 مناطق هى التجمع الخامس (منطقتين) ومصر الجديدة ومدينة نصر ومساكن شيراتون، والشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر.

وقدر عدد الدراجات البخارية التى تعمل بالمخزن الواحد من 10 إلى 12 دراجة بخارية، مضيفا ان التوسعات فى عدد الفروع سيصاحبها زيادة فى عدد مندوبى التوصيل لنصل إلى 15 مندوبا للفرع الواحد نهاية العام القادم ، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الطيارين بالشركة إلى 450 طيارا، منوها بأن «نعناع» تعتمد على معيار أساسى فى اختيار عمال توصيل الطلبات هو السلوك الحسن وطريقة التعامل الجيدة مع العميل عند إيصال الطلب له.

وتابع قائلا: ستستحوذ الدراجات الهوائية والكهربائية على نسبة تتراوح من 25 إلى 30 % من أسطولنا نهاية 2023، معتبرا أن تلك الخطوة من شأنها تقليل الانفاق على بند الوقود المستخدم فى تشغيل الدراجات البخارية وتأتى تزامنا مع رؤية الدولة المصرية نحو التحول للطاقة النظيفة.

وألمح إلى أن شركته قامت بدراسة السوق المصرية واحتياجات المستهلكين والتى تتمثل فى وصول منتجات آمنة وطازجة وأحيانا عضوية، لافتا إلى ان الابحاث توصلت أيضا أن المستهلك المحلى ينفق 15% من دخله على شراء المواد الغذائية.

ورأى أن المستهلكين فى مصر والدول العربية يفضلون دائما عدم بذل أى مجهود فى التسوق، والتكدس فى الأماكن المزدحمة مثل المراكز التجارية لشراء احتياجاتهم، ولكنهم يرغبون فى شراء مستلزماتهم أونلاين بواسطة تطبيقات المحمول.

وأشار إلى أن «نعناع مصر» قامت برفع الحد الأدنى للطلبات من 25 إلى 50 جنيها بداية من نوفمبر الجاري، فى ظل ارتفاع أسعار المعروض من البضائع، مبينا انها تقوم بإيصال الطلبات إلى المنازل مجانا بهدف تعريف العملاء بالشركة وكسب ثقتهم.

وأضاف أن الشركة تعمل على التحكم فى الموارد و المنتجات المباعة الخاصة بها، من خلال وضع حد اقصى للكمية المطلوبة فى الطلبية الواحدة تتراوح من 2 إلى 3 كيلو للطلب الواحد الامر الذى يسهم فى توفر المنتجات بشكل دائم وفق أسعار معلنة بشكل واضح ومعتمدة من قبل الجهات الحكومية.

على صعيد آخر، أكد أن «نعناع مصر» لا تستهدف فى المرحلة الأولى تحقيق ربحية بقدر بناء قاعدة كبيرة من المستخدمين، إلى جانب إبرام عقود شراكات مع منتجين و موردين عقب التوسعات التى من شأنها أن تسهم فى الوصول إلى المبيعات المرجوة.

وأشار إلى أن العام الحالى شهد 250 ألف عملية تحميل لتطبيق «نعناع» بعدد من المدن التى لا تعمل بها الشركة حتى الآن، مثل شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، مرجحًا أن تشهد تلك المحافظات انتشارًا كبيرًا للخدمة فور إطلاقها رسميًا.